2° Trofeo di Basket Femminile "Settembre Lucchese": ecco com'è andata

lunedì, 9 settembre 2024, 16:00

Si è svolto nello scorso fine settimana al Palatagliate di Lucca il secondo Trofeo di Basket Femminile "Settembre Lucchese", torneo nazionale in due gironi suddivisi in categoria Under 17 e in categoria Senior, riservata a squadre partecipanti al campionato di serie B.

Sabato 7 nella mattinata si sono svolte le due semifinali under 17 che hanno visto prevalere Basket Academy la Spezia su Le Mura Spring per 56-31 e Firenze Basket Academy su Pall.Perugia per 105-29.

Nel pomeriggio, dopo un interessante Clinic di coach Fabio Frignani 1ass alla nazionale femminile under 17 al quale hanno assistito molti tecnici del territorio, nella prima semifinale Senior Pall. Perugia ha battuto MU Number8 Versilia per 69-57, mentre Basket Club Ants Viterbo ha battuto Le Mura Spring Lucca per 62-55

Nella giornata di domenica 8, la prima finale under 17 per il 3 posto tra Le Mura Spring Lucca e Pall. Perugia ha visto la vittoria delle ospiti per 79-27,mentre la finale per il 1 posto ha visto l'affermazione di Firenze Basket Academy per 94-21 su Basket Academy La Spezia .Nel pomeriggio si è svolta una gara dimostrativa di Baskin, il basket inclusivo alla quale hanno partecipato le formazioni del Cefa Castelnuovo e Galaxy Porcari.A seguire la finale per il terzo posto Senior tra Le Mura Spring Lucca e MU Number8 Versilia ha visto la vittoria delle padrone di casa per 56-51, mentre una combattutissima finale per il primo posto ha visto l'affermazione di Pall. Perugia su Basket Club Ants Viterbo con il punteggio di 67-64.Nel complesso un torneo di alto livello, con molto equilibrio in campo nella sezione senior, che ha dato ottimi spunti agli staff tecnici per l'inizio dei campionati. In particolare Number 8 Versilia e Pall. Perugia saranno due delle avversarie che le Spring si troveranno di fronte nel prossimo campionato di serie B, ed ugualmente interessante si è rivelato il test contro Viterbo, confermatasi squadra di ottimo livello.

"Sono stati due test impegnativi - commenta coach Biagi - abbiamo avuto un po' di incertezza iniziale nella prima gara con poca fluidità in attacco, comprensibile visto che sono solo dieci giorni che stiamo lavorando e non sempre al completo. Comunque ne possiamo tratrr buone indicazioni per crescere e lavorare in futuro, per migliorare i meccanismi e applicare i nostri schemi, che in alcuni momenti non abbiamo fatto con giudizio."

Il prossimo appuntamento per le ragazze della Serie B saranno i quarti di finale di Coppa Toscana in programma al Palatagliate il 21 settembre alle18.30, mentre ad oggi non sono ancora noti formule e programmi definitivi dei campionati femminili.