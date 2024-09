Basket Le Mura



A Le Mura Spring arriva Annalisa Breschi, lascia coach Biagi: Ferretti ad interim

lunedì, 16 settembre 2024, 16:33

Grandi movimenti in entrata ed in uscita per lo staff di Le Mura Spring, ancora in assestamento in vista dell'inizio dei campionati.

Entrano a far parte del settore tecnico Anna Lisa Breschi e Paolo Michelotti.

Coach Breschi è Istruttrice regionale dal 1998, Allenatrice di Base ed Istruttrice Nazionale dal 2011. È inoltre Formatrice Minibasket per la Regione Toscana dal 2012. Dal 1998 ha svolto il ruolo di Istruttrice MiniBasket ed allenatrice giovanili presso varie società ( P. F. Umbertide (PG), Le Mura Lucca, B.F. Porcari (LU), Cestistica Rosa Prato, Dany Basket Quarrata (PT) e Pistoia Basket Junior.

Dal 2010 svolge il ruolo di Capo Allenatore con le rappresentative Femminili della Regione Toscana ai Tornei delle Regioni, Trofeo Bulgheroni, Trofeo Fabbri, Trofeo Mare Nostrum.

Il nuovo massaggiatore è Paolo Michelotti, riflessologo plantare certificato e massaggiatore olistico specializzato, con certificazione ATS di operatore specializzato nell'applicazione del taping elastico. Il suo contributo al gruppo Spring sarà principalmente quello di lavorare sulla muscolatura delle atlete per alleggerire il carico degli allenamenti.

Ci lasciano invece per motivi personali, il coach della serie B Luca Biagi ed il Team Manager Luca Benedetti. La società li ringrazia per l'eccellente lavoro svolto in questi anni e augura loro le migliori fortune professionali e di vita. Il ruolo di primo allenatore della squadra di serie B è stato affidato ad interim a coach Emiliano Ferretti