Le Mura Spring guadagnano le finali di Coppa Toscana

lunedì, 16 settembre 2024, 16:33

Grandi movimenti in entrata ed in uscita per lo staff di Le Mura Spring, ancora in assestamento in vista dell'inizio dei campionati. Entrano a far parte del settore tecnico Anna Lisa Breschi e Paolo Michelotti, lasciano coach Biagi e Ferretti prende il suo posto ad interim

lunedì, 9 settembre 2024, 16:00

Si è svolto nello scorso fine settimana al Palatagliate di Lucca il secondo Trofeo di Basket Femminile "Settembre Lucchese", torneo nazionale in due gironi suddivisi in categoria Under 17 e in categoria Senior, riservata a squadre partecipanti al campionato di serie B

martedì, 23 luglio 2024, 15:03

Si completa con un importante inserimento il quadro tecnico delle Spring.Arriva a Lucca, dopo intensa trattativa, coach Emiliano Ferretti, che seguirà come Capo Allenatore i gruppi giovanili delle Under 15 e Under 17, nonchè la squadra di serie B come primo assistente di Luca Biagi

venerdì, 12 luglio 2024, 09:03

Ecco un vero colpo di mercato: arriva a Lucca, voluta fortemente dalla DS Imma Gentile, Elena Capodagli, 2001 di 185 cm, ruolo Ala Piccola. Cresciuta nelle giovanili di BF Pontedera, dove le arrivò anche la convocazione per la Nazionale U14, ha fatto esperienza anche in Jolly Acli Livorno in fase...