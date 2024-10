Basket Le Mura



Incontenibile Le Mura: vittoria anche a Prato

giovedì, 31 ottobre 2024, 10:47

P.F. Prato - Green Lucca Le Mura Spring 39-70 (3-25; 20-40; 29-54)



P.F. Prato: Peri*, Sautariello* 16, Morello 2, Cecchi 5, Mandroni n.e., Billi*, Trucioni* 2, Ponzecchi* 6, Popolo 4, Cipolletta n.e., Franchini 4. All.: Pilli



Le Mura Spring: Capodagli 4, Caredio 3, Tessaro* 19, Morettini 2, Rapè, Geremei 4, Valentino* 2, Chiti 9, Maffei* 13, Michelotti* 5, Papa, Cherkaska* 9. All.: Ferretti



Arbitri: Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga (SI) e Mattia Filipovic di Siena



Inizio travolgente delle Spring alla palestra Toscanini di Prato che mettono subito in ghiaccio la gara con un parziale di 3-25 nel primo quarto. Gara in discesa con lo scarto che si dilata fino al 39-70 finale.

Palla a due che premia Prato, ma resta l'unica sfida vinta dalle laniere nel primo quarto, dove imperversano Tessaro e Maffei, autrici rispettivamente di 10 e 11 punti nel tempino, mentre per il primo canestro di casa dal campo bisogna attendere fino al nono minuto.

Secondo quarto più equilibrato, con le pratesi che cercano di forzare la difesa avversaria, conquistando frequenti viaggi in lunetta (15 tiri liberi). Il primo tempo si chiude sul 20-40.

Al rientro in campo le padrone di casa tentano di ricucire (25-40) con l'"and one" di Sautariello e con Trucioni, ma le ospiti rispondono subito con Capodagli e Cerkaska (25-45). Si prosegue punto a punto, con le lucchesi che allungano nel finale fino al 29-54.

Ultimo periodo con ampie rotazioni delle panchine ed ospiti in pieno controllo. "Sono molto contento della prestazione delle ragazze - commenta coach Ferretti - sono partite subito con il piglio giusto che avevo chiesto loro, contro una squadra che stasera ha avuto delle difficoltà, ma che darà del filo da torcere a molte delle altre squadre". Prossimo impegno il 9 novembre ore 18 ancora in trasferta, questa volta a Terni contro Pink Basket.