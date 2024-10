Le Mura, buona la prima

Altri articoli in Basket Le Mura

sabato, 5 ottobre 2024, 12:51

La squadra è concentrata sul primo incontro di stagione, sabato 5 ore 18,45 al Palatagliate contro Basket Golfo Piombino, partita alla portata delle lucchesi, importante per verificarne lo stato di forma e l'assimilazione degli schemi di gioco del nuovo coach Emiliano Ferretti

domenica, 22 settembre 2024, 17:02

Si guadagnano l'accesso alle Final Four di Coppa Toscana le ragazze della prima squadra Spring. Dopo un avvio nel quale si fanno irretire dalle giovanissime fiorentine, riescono a mettere su parquet l'esperienza ed il loro gioco e portano a casa il match che termina 54 a 42

lunedì, 16 settembre 2024, 16:33

Grandi movimenti in entrata ed in uscita per lo staff di Le Mura Spring, ancora in assestamento in vista dell'inizio dei campionati. Entrano a far parte del settore tecnico Anna Lisa Breschi e Paolo Michelotti, lasciano coach Biagi e Ferretti prende il suo posto ad interim

lunedì, 9 settembre 2024, 16:00

Si è svolto nello scorso fine settimana al Palatagliate di Lucca il secondo Trofeo di Basket Femminile "Settembre Lucchese", torneo nazionale in due gironi suddivisi in categoria Under 17 e in categoria Senior, riservata a squadre partecipanti al campionato di serie B