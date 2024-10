Basket Le Mura



Le Mura, nuovo successo

lunedì, 14 ottobre 2024, 08:58

P.F. Umbertide - Green Lucca Le Mura Spring 52-64 (15-18; 20-34; 31-51)

P. F. Umbertide: Riccioni 2, Boraldo 5, Cenci, Gualtieri, Braccagni 16, Lemma 7, Valeri 5, Cassetta 5, Avonto 12, Amato. All.: Caporali

Le Mura Spring: Cerri 2, Capodagli 10, Caredio 1, Dianda 2, Morettini 4, Rapè 5, Masini 2, Chiti 2, Maffei 17, Michelotti 4, Papa, Cherkaska 15. All.: Ferretti

Arbitri: Lorenzo Corsaro di Corciano (PG) e Claudia Puliga di Perugia.

Tornano con una buona vittoria le Spring dalla prima trasferta in terra umbra, dopo una gara dominata sul piano degli schemi di gioco, con le avversarie che sono state in scia solo nei primi minuti con il tiro dalla lunga e l'intensità agonistica.

Partono subito meglio le Spring, con la coppia Cherkaska - Capodagli a dare lezioni di basket champagne con canestri assistiti di ottima fattura (0-11 dopo due minuti e mezzo). Coach Caporali butta dentro Braccagni e le umbre prendono confidenza con il tiro da oltre l'arco ed il loro tabellone inizia a girare a multipli di tre (9-11). L'intensità delle padrone di casa tende a caricarle di falli e le Spring ne approfittano per fare punti dalla lunetta. Dopo altre due triple delle padrone di casa si chiude la prima frazione sul 15-18.Al rientro, dopo quattro minuti di calma relativa (17-19) un parziale di 0-7 fa chiamare il Timeout a coach Caporali (17-26).

Ai due punti da sotto di Michelotti risponde Boraldo con l'ennesima tripla (20-28). Capodagli porta il vantaggio in doppia cifra (20-30) poi Morettini in chiusura allunga sul 20-34.Apre il secondo tempo Cherkaska su assist di Michelotti, che si ripete poco dopo per il 20-38. Segue una serie di botta e risposta da due e da tre punti che non fa variare il distacco, ma è Maffei all'ottavo che lo porta sul più venti e poi sul più 22 (29-51). Riccioni per le umbre chiude la terza frazione sul 31-51.

La partita è ormai incanalata, le padrone di casa con una nuova tempesta di tiri dalla lunga (saranno 11 a fine gara le loro triple realizzate) ricuciono fino al -13 (45-58), ma le Spring si mettono in controllo abbassando il ritmo e chiudono agevolmente sul 52-64.

"Sono molto contento della prestazione offerta dalle ragazze - commenta coach Ferretti - anche nei momenti di difficoltà quando loro sono rientrate fino a pareggiare, sono riuscite a portarsi avanti di venti, mostrando sprazzi di buona pallacanestro". Prossimo impegno della serie B Spring sabato 19 ottobre ore 18,45 al palatagliate contro Pielle Livorno