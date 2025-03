Basket Le Mura



Trasferta nelle Marche per le ragazze del Green Lucca

venerdì, 28 marzo 2025, 22:10

Le ragazze del Green Lucca affrontano questo sabato la trasferta più lunga del campionato - saranno oltre 4.000 i km totali percorsi quest'anno - che le porterà al Palapanzini di Senigallia per affrontare la Moneygo Basket 2000. La gara di andata al Palatagliate vide l'affermazione a sorpresa delle marchigiane per 49-54, con le padrone di casa sempre ad inseguire. Quindi la gara si presenta con la voglia di riscatto da parte delle lucchesi e con la necessità delle avversarie, attualmente in undicesima posizione, di muovere la classifica per evitare i playout di postseason.Rispetto alla gara di andata le adriatiche hanno perso la qualità della guardia canadese classe 2000 Natalie Vigna - e con lei una media di 12 punti/gara - sostituita a fine gennaio dalla 2001 bulgara Anna Stoyanova.Ad oggi la top scorer è l'altra bulgara Anzhela Stambolyan, play/guardia di 162 cm del 2005, che fattura una media di 10 punti, ma nella gara di andata risultò immarcabile la guardia Almeda Garcia, che si intestò 17 punti, con tre centri da oltre l'arco.Lucca dovrebbe ritrovare l'energia di Elsa Paulsson, a riposo precauzionale nell'ultimo turno, mentre sono ancora in forse, pur in via di guarigione, Elisa Maffei ed Elena Capodagli.

"La partita di Senigallia non va assolutamente sottovalutata - commenta coach Ferretti - nonostate loro siano in undicesima posizione perchè rischiamo di commettere l'errore dell'andata, con una sconfitta che ci ha precluso la corsa al secondo posto. Continuiamo invece il percorso verso i playoff lavorando su determinazione, concentrazione e cura dei dettagli, recuperando un po' alla volta le ragazze che erano in infermeria".

Come arbitri della gara sono stati designati Enrico Gregori di Vallefoglia (PU) e Mattia Sisi di Porto San Giorgio (FM).