Basket Le Mura



Vittoria casalinga per Le Mura Spring contro Pontedera

domenica, 23 marzo 2025, 00:42

Green Lucca Le Mura Spring - BF Pontedera 60-41 (15-13; 37-16; 50-23)

Le Mura Spring: Cerri* 2, Caredio 2, Dianda 4, Tessaro* 12, Morettini 6, Rapè 12, Geremei 3, Valentino* 4, Chiti* 7, Michelotti* 7, Papa 1, Paulsson n.e. All.: Ferretti

Pontedera: Bullentini 5, Garbini* 4, Simoncelli, Cibeca 2, Costa* 9, Puccini* 12, Filippi, Daddi, Preziuso* 1, Marsili, Santini* 7, Salvadori 1. All.: Monaco

Arbitri: Andrea Zini di Pistoia e Marco Lodovichi di Impruneta.

Nonostante le importanti assenze, le ragazze del Green Lucca regolano in scioltezza una partita facile solo sulla carta, confermando che la squadra ha una panchina lunga e che tutte danno il loro importante contributo quando chiamate sul parquet.

Parte meglio Pontedera che sfrutta lo slancio della palla a due per mandare a segnare Puccini. Dopo un libero di Preziuso (0-3), Michelotti in penetrazione sbocca anche per le lucchesi (2-3). Ancora Michelotti and one (5-3), poi giro pieno in lunetta di Chiti (7-3). Santini da tre e da due riporta avanti le ospiti (7-8), ma i liberi di Tessaro fanno il controsorpasso (9-8). Ancora due cambi di vantaggio con Puccini e Chiti (11-10), poi gli 1/2 di Bullentini e Chiti (12-11). Prima della sirena la bomba di Tessaro, ma Cibeca prende fallo su tiro sulla sirena per chiudere sul 15-13.Al rientro in campo Rapè fa vedere che ha la mani calde, prima una tripla da destra su assist di Tessaro, poi dalla media ancora liberata da Tessaro, infine ancora una tripla dalla sinistra (23-13). Tessaro 1 su 2 dalla lunetta, poi in transizione veloce su lancio di Dianda (26-13). Il libero di Costa fa muovere anche il tabellone ospite, ma Geremei con una veronica in area aggiorna sul 28-14. I due punti di Tessaro dopo aver rubato palla precedono i liberi di Santini ed il canestro da sotto di Valentino, trovata libera da Chiti (32-16).

Uno su due di Tessaro, due su due di Valentino ed il canestro su rimbalzo di Chiti chiudono formalmente la gara già all'intervallo lungo (37-16).Terzo quarto, dopo un libero di Bullentini. botta e risposta Tessaro e Garbini al secondo minuto (39-19), poi Michelotti su rimbalzo offensivo (41-19). Al quinto minuto un libero di Tessaro ed un canestro di Cerri su palla rubata da Michelotti, che non sfrutta l'and one (44-19). Non si segna più fino all'ottavo con i due liberi di Caredio ed il canestro di Puccini (46-21). C'è tempo ancora per l'arresto e tiro da sinistra di Morettini e per quello identico di Chiti (50-21). Chiude il periodo Costa per il 50-23.Ultimo quarto con Pontedera che piazza un break di 0-6 con Costa e Puccini (50-29), risponde Lucca con Dianda in penetrazione, Morettini su assist di Papa e due liberi di Rapè (56-29). Un libero a testa per Puccini, Garbini e Salvadori ed ancora Puccini (56-33), poi Rapè su assist di Geremei (58-33). Nella seconda metà del periodo si va avanti prevalentemente per tiri liberi per chiudere sul 60-41.

"È stata partita vera - commenta coach Ferretti - con Pontedera che è venuta qua per giocarsela. Noi siamo partite un po' soft nel primo quarto, ma poi con una maggiore energia da parte della panchina abbiamo trovato l'allungo decisivo nel secondo quarto e poi siamo state brave a gestirlo per il resto della partita". Prossimo impegno per le Spring nella trasferta lunga di Senigallia di sabato 29, con inizio gara alle 18,30.