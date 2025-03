Basket Le Mura



Le Mura, al Palatagliate arriva BF Pontedera

sabato, 22 marzo 2025, 08:32

Le ragazze del Green Lucca incontrano questo sabato BF Pontedera nel venticinquesimo turno di serie B femminile.Le ospiti sono il fanalino di coda della classifica, con due punti frutto dell'unica vittoria ottenuta a spese del Costone Siena per un'incollatura (68-66) dopo un overtime, nella seconda giornata di campionato.Pontedera è squadra sostanzialmente neopromossa in quanto nello scorso campionato perse la finale di Playout con Baloncesto; le fiorentine hanno poi rinunciato alla categoria, preferendo scendere in serie C, mentre Pontedera ha ottenuto il ripescaggio in serie B. Il roster della corrente stagione è formato per lo più da ragazze del giovanile, dato che i pezzi di maggior livello tecnico nella scorsa estate, a seguito della retrocessione, hanno scelto altri lidi. In particolare Aurora Benedetti, approdata a Pielle Livorno e Giulia Braccagni a Umbertide, ma anche Francesca Chiti ed Elena Capodagli giunte a Lucca e quindi con il ruolo di "ex" nella gara di sabato prossimo. Altra ex, ma sul lato opposto, sarà la play Lavinia Cibeca, già nelle giovanili Spring negli anni 2018-2019.

La gara di andata a Pontedera vide il successo delle ospiti per 31-52, con le padrone di casa in partita solo nel primo quarto, quando misero a segno sei centri dalla lunga distanza, di cui uno con il piede sulla linea dei 6,75, per un risultato di 17-16. Ma non possono piovere triple per sempre ed infatti la vittoria matura tra il secondo e terzo quarto, quando le lucchesi lasciano alle avversarie solo sei punti complessivi, per poi controllare fino alla sirena finale.Ad oggi la topscorer in maglia color granata è Giulia Garbini con una media di 7 punti/gara, mentre il massimo minutaggio è della numero 10 Lucia Puccini con oltre 29 minuti di utilizzo medio. Mentre Lucca è reduce dal successo abbastanza agevole su Costone Siena, le pontederesi hanno dovuto affrontare lo scorso turno con Pielle Livorno nel posticipo di giovedì 20 per l'impraticabilità del campo di Bellaria dello scorso fine settimana e sono state sconfitte per 30-50, senza mai entrare in partita.

"Dobbiamo affrontare Pontedera con il piglio giusto - analizza coach Ferretti - cercando di essere determinate, cavalcando il successo di Siena. Sarà molto importante difendere forte con le nostre regole e rispettare un avversario che anche se è ultimo in classifica, affronta il campionato per far crescere le ragazze e non ci concederà facilmente la gestione della gara. Quindi tutte concentrate e focalizzate per la vittoria e per il prosieguo del campionato".

Arbitri designati a dirigere la gara Andrea Zini di Pistoia e Marco Lodovichi di Impruneta.