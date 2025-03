Basket Le Mura



Le Mura tornano con una vittoria dalla lunga trasferta di Senigallia

domenica, 30 marzo 2025, 08:41

Moneygo Basket 2000 Senigallia - Green Lucca Le Mura Spring 44-58 (6-16; 26-23; 38-40)



Senigallia: Cattalani 4, Stambolyan 10, Bernardi 5, D'Amico, Speziali 11, Formica n.e., Cecchini 2, Stoyanova 2, Garcia 10, Clari Ana. n.e., Clari Ang. n.e., Borghetti n.e. All.: Gaspari.



Le Mura Spring: Cerri, Caredio, Dianda 3, Tessaro 2, Morettini 5, Rapè, Geremei, Valentino 14, Chiti 2, Maffei 6, Michelotti 13, Paulsson 13. All: Ferretti.



Arbitri: Enrico Gregori di Vallefoglia (PU) e Mattia Sisi di Porto San Giorgio (FM).



Tornano da Senigallia con una vittoria le ragazze del Green Lucca, dopo una bella partita resa ancora più avvincente dalla rimonta delle marchigiane, che nel finire del secondo quarto erano anche passate in vantaggio.



Primo quarto, le Spring partono pancia a terra, la prima ad iscriversi a referto è Paulsson che sfrutta da sotto un bell'assist di Michelotti (0-2). Dopo la replica di Speziali (2-2), Valentino liberata da un assist corto di Tessaro, Maffei che appoggia al tabellone assistita da Michelotti, ancora Valentino al secondo tentativo su rimbalzo, Tessaro da sotto dopo la transizione di Michelotti e di nuovo Valentino su assist schiacciato di Maffei fanno volare le Spring al settimo minuto (2-12). Cerca di fermare l'emorragia Cattalani (4-12), ma Michelotti in penetrazione e Morettini di forza allungano ancora sul 4-16. Chiude la frazione Stambolyan per il 6-16.

Nel secondo quarto le lucchesi perdono l'organizzazione difensiva e le padrone di casa ne approfittano per spingere, due punti dalla lunetta ed una tripla di Stambolyan le riportano sotto (11-16). Solo al quarto minuto il primo punto di Morettini dai liberi (11-17), ma continuano le incursioni di Stoyanova e Speziali (15-17). Valentino dà respiro a Lucca dalla lunetta (15-19), ma l'inerzia è sempre per le padrone di casa, con tre canestri di Garcia ed un libero di Stambolyan passano in vantaggio (22-19). Dopo due liberi di Cecchini (24-19), Michelotti su assist di Maffei tiene in scia le ospiti al nono minuto (24-21). Ancora due punti di Bernardi per le padrone di casa, ma in chiusura Paulsson riporta ad un possesso lo svantaggio delle ospiti (26-23).

Dopo l'intervallo lungo le lucchesi ritrovano con più continuità la via del canestro, subito Valentino su rimbalzo, ma replica Bernardi dalla media (28-25). All'uno su due di Stambolyan replica Valentino con un viaggio pieno in lunetta (29-27), poi è Michelotti che ruba palla ed appoggia dopo un coast to coast per il pareggio (29-29). Prima Chiti arresto e tiro poi Paulsson su assist da rimessa di Michelotti provano una nuova fuga (29-33).

Dopo il libero di Bernardi, Morettini con una veronica nel pitturato per il +5 (30-35). Speziali da oltre l'arco riporta in scia le adriatiche (33-35), ma due giri pieni in lunetta di Michelotti e Dianda allungano nuovamente (33-39). Ancora Stambolyan da due, un libero a testa di Dianda e Stambolyan, chiude sulla sirena l'incursione di Speziali (38-40).

L'ultimo quarto si preannucia decisivo per le sorti della gara, se ne rende conto il capitano Michelotti che apre con una bomba dal centro dell'arco (38-43). Maffei ruba palla sulla trequarti e va a segnare indisturbata, poi ancora Michelotti dalla media su assist di Maffei (38-47). Cerca di replicare Speziali (40-47), ma si unisce alla festa Paulsson, prima in avvitamento da sotto assistita da Cerri, poi da oltre i 6,75 liberata da Michelotti (40-52). Valentino da sotto su tiro/assist di Maffei e Paulsson nel pitturato fanno scorrere i titoli di coda alla partita (40-56) al settimo minuto, il tempo di un 2/2 di Maffei e due incursioni di una mai doma Garcia per il 44-58 alla sirena.



"Abbiamo avuto una difficoltà nel secondo quarto - analizza coach Ferretti - quando abbiamo smesso di giocare di squadra e questo ha permesso alle avversarie di trovare energie. Invece nel secondo tempo i pochi punti concessi e soprattutto una maggiore condivisione della palla ci hanno ridato quel margine di vantaggio per portarla casa."



Prossimo impegno per le Spring venerdì 4 aprile ore 21, 15 al Palatagliate. contro Medicina Unica Number 8 Massa.