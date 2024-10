Basket Le Mura



Prova di maturità per Le Mura Spring

domenica, 20 ottobre 2024, 08:14

Green Lucca Le Mura Spring - Pielle Livorno 63-58 (17-13; 35-35; 51-44)



Le Mura Spring: Cerri, Capodagli* 8, Caredio, Dianda n.e., Tessaro* 8, Morettini 6, Rapè 6, Valentino, Chiti 6, Maffei* 11, Michelotti* 14, Cherkaska* 4. All.: Ferretti



Pielle Livorno: Caverni n.e., Nottolini*, Menchetti 1, Donadio* 21, Cecchi* 6, Castiglione V.* 8, Castiglione M. 9, Collodi* 4, Cecconi, Benedetti 9. All.: Castiglione



Arbitri: Giulio Borchi di Pontedera e Paolo Vumbaca di Pisa



Le Spring si confermano squadra matura con ragazze che a turno si prendono la responsabilità di uscire dai momenti più complicati, con un coach che prepara bene le partite e cambia volto al quintetto in campo a secondo delle situazioni.



La prima a muovere il tabellone dopo due minuti di schermaglie è Livorno con la tripla di Collodi, lasciando intuire il punto di forza delle ospiti nel primo tempo. Si prosegue punto a punto per quasi tutto il primo quarto, nel finale le Spring provano un allungo con Chiti dalla media e Morettini dalla lunga (17-10), mitiga Cecchi prima della sirena (17-13). Ripartono forte le lucchesi con Michelotti e Chiti (21-13), ancora Marta Castiglione e Donadio a multipli di tre per restare in scia (21-19). Dopo il libero di Tessaro ancora Marta Castiglione da tre per impattare sul 22-22. Ancora una serie di botta e risposta porta le squadre ancora in equilibrio verso il finale del periodo, dopo la tripla di Viola Castiglione (33-35) impatta nuovamente Capodagli con un due su due dai liberi. Il time out di coach Castiglione a 2 secondi dalla sirena non ottiene effetti, si chiude sul 35 pari.

Entrano meglio in campo le lucchesi, Tessaro e Michelotti al terzo minuto costringono di nuovo al Time out coach Castiglione sul 43-35. Anche questa sospensione non sortisce effetti, le polveri da tre si stanno bagnando e Maffei ne approfitta per portare il distacco in doppia cifra sul 48-38 al settimo. Alla tripla di Marta Castiglione risponde Cerkaska per il 51-41, poi Viola Castiglione chiude sul 51-43.

Massimo sforzo delle ospiti per rientrare che le porta al quinto minuto ad un possesso di distanza (56-53), ma con i soli tiri lunetta il tabellone gira più lentamente. A questo punto capitan Michelotti si prende la squadra sulle spalle, dalla regia abbassa ulteriormente il ritmo della gara e con canestri di ottima fattura la chiude sul 63-58.



"Sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze - commenta coach Ferretti - sono state brave e concentrate per tutti i 40 minuti contro una squadra che fino all'anno passato era la loro bestia nera. Questa volta invece sono state per lo più ad inseguirci e, nonostante le strategie dell'allenatore avversario, siamo riuscite a trovare le soluzioni adatte per portare a casa la partita. Un grazie particolare ai tifosi che ci hanno sostenuto

per tutti i quaranta minuti."



Prossimo impegno, dopo il turno di riposo, mercoledì 30 ottobre ore 21,15 alla Palestra Toscanini di Prato contro P.F. Prato.