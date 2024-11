Basket Le Mura



Green Lucca, al Palatagliate arriva il Costone Siena

sabato, 30 novembre 2024, 07:32

Giunti alla decima giornata iniziano a delinearsi i rapporti di forza tra le squadre di questo campionato di serie B femminile di competenza di FIP Toscana, ma nella sostanza interregionale. In vetta la coppia delle pistoiesi di Nicobasket e Perugia con nove gare vinte su nove giocate, subito dopo Le Mura Spring, ad oggi l'unica franchigia ad aver dato filo da torcere alle due capoliste. Seguono Pielle Livorno, Firenze e Prato con cinque vittorie, poi a seguire tutte le altre. Chiudono le ragazze del CMB Valdarno che non sono ancora riuscite ad assaporare il gusto della prima vittoria.

Lucca non a caso presenta di gran lunga la migliore difesa del campionato con una media di 48,4 canestri subiti per gara, al netto di Firenze (48,9) e Perugia (40,9) che hanno visto il loro incontro assegnato a tavolino (0-20) falsandone la statistica. Le ragazze griffate Green Lucca hanno invece il secondo miglior attacco del campionato (60,6 punti/gara) dopo Nicobasket. Sabato 30 è atteso al Palatagliate il Costone Siena, formazione attualmente in terzultima posizione di classifica, dopo aver racimolato appena due vittorie con 50,9 punti/gara fatti e 59,1 punti/gara subiti. Le ragazze del Palio provengono anch'esse da due sconfitte di misura consecutive, contro Umbertide (53-48) e contro Pielle Livorno in casa (39-43), una gara con ben 13 cambi di vantaggio.Top scorer delle senesi sono senza dubbio le esperte Valentina Bonaccini e Angela Sposato rispettivamente con 10 e 6,5 punti/gara.

"Questa è una squadra che ha ampi margini di miglioramento- commenta coach Ferretti - perchè ha grande disponibilità al sacrificio, è una squadra che si aiuta in ogni circostanza sia quando siamo avanti nel punteggio che quando siamo indietro. Dobbiamo migliorare l'approccio alla partita ed essere aggressive dall'inizio ed invece sono quattro partite che lasciamo il primo quarto alle avversarie e poi dobbiamo rincorrere. Detto questo, le ultime partite hanno mostrato che possiamo giocarcela con tutte, senza però per questo deconcentrarci perchè sabato ci aspetta una partita contro una squadra che verrà qua per cercare di vincere e noi non dobbiamo assolutamente dare loro questa occasione, ma giocare come abbiamo sempre fatto."

Designati ad arbitrare l'incontro, con inizio alle 18,45, Enrico Liverani di Livorno e Azzurra Benenati di Cecina.