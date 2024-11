Basket Le Mura



Green Lucca, sesta vittoria in serie B femminile

mercoledì, 13 novembre 2024, 07:54

Green Lucca Le Mura Spring - CMB Valdarno 61-47 (11-14; 28-30; 44-34)

Le Mura Spring: Cerri, Capodagli* 12, Caredio, Morettini 5, Rapè, Valentino 8, Masini 2, Chiti 5, Maffei* 8, Michelotti* 10, Papa, Cherkaska 11. All.: Ferretti

Azzola* 2, Bizzarri* 6, Sontse10, Campagnano* 3, Tognaccini* 3, Morandini, Stefanini 5, Trapani 2, Chiosi, Viticchi* 16. All.: Viticchi

Arbitri: Matteo Landi di Pontedera e Giovanni Barone di Ponsacco.

Come ormai succede spesso le Spring si trovano costrette ad inseguire il risultato con una partenza lenta e ricca di imprecisioni. Le prime a muovere il tabellone sono le ospiti con Bizzarri (0-2), cui rispondono, dopo un paio di minuti, Capodagli e Cerkaska per il 4-2. Risponde Azzola per il 4 pari poi si va punto a punto sul 7-7, quando dopo i due dalla media di Valentino (11-7) Valdarno piazza un mini break con stefanini da tre e Sontsa per chiudere sul 11-14.Apre il secondo quarto la bomba di Maffei che impatta sul 14 pari.

Segue una fase di sorpassi e controsorpassi con distacchi massimi di un paio di possessi per tutto il periodo, allo scadere Trapani si appoggia al tabellone per il canestro del 28-30.Al rientro sembra partire ancora meglio Valdarno, Campagnano porta subito sul 28-32, ma le Spring chiudono la difesa e piazzano un break di 16-2 lasciando alle ospiti solo due punti da tiri liberi (44-34).Si apre in discesa quindi l'ultimo quarto per le padtone di casa che allungano con decisione fino al 57-35 del gioco da tre di Cherkaska al quinto minuto, per poi controllare il ritorno delle ospiti negli ultimi due minuti fino al 61-47 definitivo.

"Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza - commenta coach Ferretti - devo fare i complimenti a Valdarno che ha giocato tutto quello che aveva, noi dobbiamo migliorare e capire che le partite vanno giocate dall'inizio. Nel secondo tempo invece abbiamo giocato al nostro livello, una menzione particolare a Sara Valentino per tutto quello che fa in partita, ma brave anche le altre e ora pensiamo alla prossima". Prossimo impegno della serie B Spring, ancora al Palatagliate, sabato 16 ore 18,45 contro Nicobasket.