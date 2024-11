Basket Le Mura



Green Lucca torna al Palatagliate con il recupero contro CMB Valdarno

martedì, 12 novembre 2024, 07:25

Ritornano a giocare dopo 23 giorni al Palatagliate le Spring, in recupero del turno 5 di campionato. Siamo nel mezzo di una settimana molto intensa, archiviato il bel successo di Terni le ragazze affrontano questa sera la formazione del CMB Valdarno, poi sabato prossimo sfida al vertice contro Nicobasket, ancora sul parquet di Via delle Tagliate.

Valdarno è squadra neopromossa in serie B che non è ancora riuscita ad esprimere le sue potenzialità ed occupa l'ultimo posto in classifica. Presenta comunque all'interno del roster degli elementi di interesse provenienti dalla Polisportiva Galli di A2, come Heloise Azzola, Ala grande del 2004 dotata di ottimo fisico e mano educata, e come la 2006 Sara Rinaldi, Ala piccola, già elemento di punta del Costone Siena nello scorso campionato.

Un mix quindi di giovani prospetti insieme ad altre più esperte da non sottovalutare, neppure nell'ottica del big match del fine settimana.



"Andiamo ad affrontare una squadra che viene da una sconfitta a Prato - commenta coach Ferretti - ed è in coda al campionato, ma questo non ci deve far approcciare la partita in modo rilassato. Dobbiamo invece avere rispetto dell'avversario come sempre ed essere subito aggressive cercando di mettere la partita sul giusto binario. Di queste partite non mi fido, possono sempre presentarti dei tranelli. Quindi attente e concentrate, evitando di partire con superficialità".



Arbitreranno la gara con palla a due alle 21,15 Matteo Landi di Pontedera e Giovanni Barone di Ponsacco.