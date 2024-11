Basket Le Mura



Le Mura Lucca, a Perugia ancora una gara di alta classifica

sabato, 23 novembre 2024, 17:44

Altro scontro al vertice per le ragazze del Green Lucca, dopo quello casalingo contro Nicobasket sono attese sabato 23 al Palapellini di Perugia.Le ragazze della città del cioccolato sono ancora imbattute, forti di un organico di ottimo livello, esperto e da categoria superiore. Basta ricordare Agnese Soli, play del 1987 che ha giocato in A1 con il Basket Le Mura, arrivando anche a vestire la maglia della nazionale.

A conferma della solidità del roster anche la caratteristica di non avere una vera e propria top scorer, ma la capacità di smuovere il tabellone un po' tutte, come l'ala Beatrice Olajide con 9,6 punti/gara, il centro Alicjia Falkowska con 9,1 punti/gara, la play-guardia Martina Scarpato con 7,6 punti/gara, ma anche l'altra guardia Giorgia Gambelunghe con 6,1. Nelle quattro gare interne Perugia ha segnato in media 63,3 punti, subendone 49,5, mentre Lucca il trasferta finora ha fatturato in media 62 punti, incassandone solo 42.

"Non sarà una partita facile, la classifica parla - commenta coach Ferretti - la caratura delle avversarie è molta alta ed ho un grande rispetto per il loro coach Francesco Posti. Mi aspetto però che le nostre ragazze se la giochino per tutti i quaranta minuti come hanno fatto contro Nico, consapevoli che Perugia ha delle belle gerarchie e soprattutto una play come Agnese Soli che è ancora tra le migliori della categoria."

Appuntamento quindi per le 18,30 al Palazzetto di via Pellini, dove è previsto anche un nutrito gruppo di tifosi al seguito della squadra.Sono stati designati ad arbitrare la gara Giampaolo Fazzino di Orviet (TR) e Emanuele Federici di Castel Giorgio (TR).