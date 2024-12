Basket Le Mura



Le Mura travolgono Siena

domenica, 1 dicembre 2024, 08:33

Green Lucca Le Mura Spring - Pall. Femm. Costone Siena 66-34 (16-9; 28-19; 55-27)



Le Mura Spring: Capodagli* 13, Dianda 4, Tessaro* 10, Morettini* 9, Rapè 2, Geremei 2, Valentino 4, Masini 7, Chiti 4, Michelotti 3*, Papa 2, Cherkaska* 6. All. Ferretti.



Costone Siena: Casini 5, Posta*, Becatti, Pastorelli, Zanelli 2, Sposato*, Pierucci* 7, Bonaccini* 7, Nanni* 3, Sabia 8, Campoli, Parodi 2. All. Fattorini



Arbitri: Enrico Liverani di Livorno e Azzurra Benenati di Cecina.



È ormai un marchio di fabbrica la partenza in sordina delle Spring, che anche stasera faticano ad allungare nella prima metà della gara, per poi trovare un terzo quarto travolgente (27-8) che chiude anzitempo l'incontro. La prima a smuovere il tabellone è Cherkaska dal sottoplancia, una manciata di secondi dopo la palla a due iniziale. L'uno su due dalla lunetta per Tessaro (3-0), poi tocca a Pierucci a togliere lo zero per le ospiti (3-2). Ma si segna con il contagocce, a Capodagli al quinto minuto per il 5-2 rispondono Bonaccini e Nanni che fanno mettere il naso avanti alle senesi (5-6). Ferretti richiama le sue in panca per affinare l'attacco e al rientro Cherkaska dalla lunetta riporta avanti le padrone di casa (7-6) poi Morettini dall'angolo, Tessaro in penetrazione, ed ancora Morettini dalla stessa mattonella su scarico di Valentino tentano il primo allungo (15-6). Siena reagisce con Sabia per il 15-9, poi Dianda con 1/2 dai tiri liberi chiude sul 16-9.

Un libero di Sabia per il 16-10 al terzo minuto, poi Masini con un gioco da tre ed un altro gancio porta le Spring in doppia cifra (21-10). Sabia ricuce sul 21-14. Serie do botta e risposta, a distacco invariato, chiude Geremei con un 2/2 per il 28/19. Terzo quarto in pieno dominio delle Spring che segnano da ogni posizione, in particolare Capodagli realizza 11 punti. A metà periodo siamo già sul +21 (43-22), poi le Spring continuano ad allungare fino ai due liberi di Dianda che fissano il 55-27. Ultimo quarto in stile accademia che manda a referto tutte le ragazze del Green Lucca per il definitivo 66-34.



"Meglio delle altre volte, una partenza lenta stavolta solo nel primo quarto - commenta coach Ferretti - poi l'importante era tornare a vincere. Lo abbiamo fatto molto bene, quindi brave tutte le dodici che sono scese in campo." Prossimo impegno il 7 dicembre ore 21,15 al Palamatteoli contro BF Pontedera.