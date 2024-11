Basket Le Mura



Nicobasket ancora una volta indigesta per le Mura

domenica, 17 novembre 2024, 08:08

Green Lucca Le Mura Spring - Acqua dell'Elba Nicobasket 60-64 (12-17; 24-38; 43-48)

Le Mura Spring: Cerri, Capodagli 2, Dianda 4, Tessaro 7, Morettini, Rapè 2, Geremei n.e., Valentino 15, Chiti 2, Maffei 10, Michelotti 10, Cherkaska 8. All.: Ferretti

Nicobasket: Nerini 4, Tongiorgi n.e., Salvestrini 10, Pini 20, Klescova 9, Traorè n.e., Montiani 14, Modini A., Modini G. 2, Barghiacchi, Giglio Tos 5, Rastelli n.e. All.: Rastelli

Arbitri: Lorenzo Cammilli di Empoli e Tommasi Giachi di Firenze.

Note: spettatori 250. 5 falli: Cherkaska 34'20" Michelotti 39'17"(LU); Klescova 36'20" (PB).



Arriva la prima sconfitta in campionato per le Spring, al termine di una partita che le ha viste sempre inseguire le avversarie. Nel secondo tempo riescono a ricucire lo svantaggio di 16 punti della prima parte della gara, ma la rimonta si ferma ad un possesso e viene vanificata dalla lotteria dei tiri liberi finali.

Parte meglio Nico che si porta sul 2-6 con Pini, Montiani e Nerini, Maffei per Lucca Time out casa che allinea le Spring che impattano al quinto minuto sul 6-6 con Valentino e Michelotti dalla lunetta. Ma nella seconda parte del tempino le pontigiane entrano nel pitturato come vogliono, Lucca limita i danni facendo girare sulla lunetta Chiti e Cherkaska (12-17).Inizio di secondo quarto ancora favorevole alle ospiti che in meno di tre minuti piazzano un break di 2-9 che le porta in doppia cifra (14-26). In divario si amplia nel finale fino al 24-38.Nell'intervallo lungo presentazione delle ragazze della nazionale femminile over45, attualmente a Lucca per alcuni allenamenti in vista del Mondiale 2025 a Bellinzona.Al rientro in campo, Montiani porta le ospiti sul massimo vantaggio (24-40). Lo scarto tende però ad iniziare ad assottigliarsi, Valentino e Maffei al minuto 8 riportano un cifra singola, per chiudere poi sul 43-48.Dopo il libero di Pini, Dianda porta sul -4 (45-49). La partita sembra riaperta, ma in un minuto due bombe di Salvestrini ed un sottoplancia di Kleskova riportano il vantaggio ospite sul 45-57. Le Spring però non mollano e un po' alla volta, complice anche la stanchezza delle avversarie che hanno sostanzialmente fatto girare sul campo le solite sei, si riportano sotto. L'uno su due di Valentino porta addirittura sul 56-59, ma Montiani piazza la tripla per il 56-62. Subito Capodagli dal centro del pitturato per il 58-62, che però fa 0/2 ai liberi nell'azione successiva, mentre Montiani fa bottino pieno ancora ai liberi per il 58-64. Nei concitati secondi finali Dianda ancora da sotto per il 60-64, ma non c'è più tempo, vince Nico.

"Devo fare tanti complimenti alle nostre ragazze - commenta coach Ferretti - per la prestazione offerta, perchè nonostante siamo state sempre ad inseguire sono state sempre unite e sono riuscite ad impensierire le forti avversarie, a cui vanno i miei complimenti, che sui nostri errori ci hanno punito puntualmente."

Di nuovo un impegno in terra umbra per le Spring, sabato 26 alle ore 18 saranno di scena al Palapellini di Perugia.