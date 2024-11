Basket Le Mura



La Green Lucca battuta dalla capolista Perugia

domenica, 24 novembre 2024, 07:46

Sisas Pallacanestro Perugia - Green Lucca Le Mura Spring 49-43 (16-4, 24-19, 33-30)



Perugia: Parolai 8, Olajide 13, Gambelunghe 13, Soli 4, I. Cernicchi, Scarpato 5, Aquinardi, Cragnolino 1, Falkowska 5, Iachettini, Starace n.e., Stefanelli n.e.. All.: Posti, ass. Nicolini.



Le Mura Spring: Capodagli 14, Caredio n.e., Dianda 6, Tessaro 7, Paracucchi 2, Geremei n.e., Valentino 4, Chiti 2, Maffei 5, Michelotti 3, Papa n.e., Cherkaska. All.: Ferretti.



Arbitri: Giampaolo Fazzino di Orvieto (TR) e Emanuele Federici di Castel Giorgio (TR).



Altra sconfitta rocambolesca per le Spring che tornano a mani vuote da Perugia dopo una gara iniziata male, ma ricostruita mattone dopo mattone fino a due minuti dalla fine, quando una serie di episodi assegnano la vittoria alle padrone di casa.



Muove per prima il tabellone Tessaro (0-2), ma le Perugine rispondono subito con un libero di Cragnolino e la tripla di Olajide (4-2). Dopo lo 0/2 di Tessaro dalla lunetta, le padrone di casa piazzano ancora due canestri dalla media con Olajide e Parolai (9-2). Il time out di coach Ferretti non sortisce effetti si arriva fino al 13-2 prima che Dianda al nono minuto riesca a muovere nuovamente la retina per Lucca (13-4). Ma subito la bomba di Gambelunghe riporta in doppia cifra la squadra di casa (16-4) con cui si chiude il quarto.

Inizio secondo quarto Dianda con un libero e Morettini da sotto tentano di ricucire (16-7), ma Gambelunghe le ricaccia indietro (19-7). L'inerzia però è delle Spring che difendendo a tutto campo riescono a pia,zare un break di 0-8 (19-15). Botta e risposta di Gambelunghe e Valentino per il 21-17, Capodagli osa fino al 21-19, poi Gambelunghe chiude il primo tempo sul 24-19. Ma la partita è aperta.

Il distacco resta sostanzialmente invariato fino al settimo minuto (29-25) quando Tessaro piazza la bomba del 29-28 subendo fallo, ma non chiude il gioco da quattro per il pareggio. Perugia ne approfitta per riportarsi avanti di 5 con Parolai e Falkowska (33-28), ma Dianda, con la sfacciataggine dei suoi 15 anni, penetra l'arcigna difesa per chiudere sul 33-30.

Apre le danze dell'ultimo quarto Gambelunghe per il 35-30, Lucca con un libero di Dianda e l'uno-due di Chiti e Maffei riesce ad impattare sul 35 pari.

I liberi di Olajide e Scarpato per il 39-35, ma la bomba di Michelotti riporta in scia le lucchesi (39-38). Dopo il time out casa, Tessaro e Capodagli per il clamoroso sorpasso (39-42). Al Palapellini si sente solo il manipolo di tifosi ospiti che incita le ragazze lucchesi. Ma lo sport è crudele, dopo lo 0/2 dalla lunetta di Capodagli, il 2/2 ai liberi assegnati in qualche modo a Falkowska portano le perugine sul meno uno (41-42). Scarpato in penetrazione a 1' e 21" dalla fine firma il controsorpasso (43-42) poi chiude la contesa Parolai (45-42) su un assist no-look di Soli, fino a quel momento sostanzialmente annullata da Michelotti e Dianda. Seguono ultimi secondi concitati, tra falli interpretati e falli tattici per recupero possesso, si chiude sul 49-43 dopo la serie di tiri liberi.

"Venire a Perugia e segnare solo 43 punti - commenta coach Ferretti - rende molto difficile vincere. Devo fare un applauso alle mie giocatrici perchè si sono comportate benissimo in difesa, però questo impegno lo abbiamo pagato in attacco con passaggi, scelte e tiri sbagliati. Sul finale abbiamo preso un parziale che dovevamo evitare per vincere contro questa squadra e su questo difficile campo e dobbiamo essere più pronti per il futuro." Prossimo impegno sabato 30 novembre ore 18,45 su parquet del Palatagliate, l'avversario di turno è Costone Siena.