Basket Le Mura



Scontro al vertice per Le Mura Spring

sabato, 16 novembre 2024, 08:06

Un'altra gara impegnativa, quella in programma sabato ore 18,45 al Palatagliate contro Nicobasket. Si affrontano due formazioni di alta classifica ancora imbattute, con le lucchesi che però hanno già assolto il turno di riposo. Le ragazze di Ponte Buggianese scendono a Lucca forti di un organico di tutto rispetto, al gruppo che lo scorso anno arrivò fino alla finale di playoff si è aggiunta questa estate la lettone Paula Kleskova, ala piccola del 2001, 17,6 punti/gara dall'inizio del campionato.Lucca chiude sabato sera una settimana intensa ma esaltante, che ha visto le ragazze protagoniste prima a Terni, poi nel turno di recupero sul parquet amico contro Valdarno.

"Si appresta un test molto importante - commenta coach Ferretti - che ci vede davanti ad una squadra molto attrezzata e molto fisica e che sta dimostrando essere di prima fascia. Noi siamo consapevoli di quanto fatto finora e del nostro livello quindi faremo di tutto per giocarcela fino in fondo. Confido tanto nella serenità delle nostre ragazze perchè partite come questa vorrebbero giocarle tutti e, considerando il fatto che siamo ancora all'inizio, può essere un ottimo spunto di crescita per il futuro."