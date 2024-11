Basket Le Mura



Sinfonia n.5 per le ragazze del Green Le Mura Lucca a Terni

domenica, 10 novembre 2024, 09:20

Acea Pink Basket Terni - Green Lucca Le Mura Spring 35-52 (13-9; 23-25; 28-37)

Pink Terni: Ugiagbe* 4, Burini 2, Gadeyne, Giogli, Parma* 2, Purina, Vapne 3, Berardi* 5, Margheritelli 2, Fausti* 10, Paluello* 7. All.: Piermarini

Le Mura Spring: Capodagli* 10, Caredio, Dianda 3, Tessaro*, Morettini 3, Rapè 6, Valentino* 2, Masini 4, Chiti, Maffei* 16, Michelotti* 4, Cherkaska 4. All.: Ferretti

Arbitri: Stefano Lorenzoni di Rieti e Andrea Taliani di Cittareale (RI)

Buona prova per le Spring a Terni che tornano a casa con la quinta vittoria su cinque gare di campionato.

Partono meglio le padrone di casa, mettendo sul parquet velocità ed aggressività che appesantisce il gioco delle ospiti già dalle portatrici di palla. Le Spring hanno comunque il merito di non farle mai scappare, nonostante le tre triple nei primi minuti che portano le ternane sul 13-6. Le ospiti chiudono le maglie in difesa e Maffei riesce poi a ricucire nel finale sul 13-9.Secondo quarto, i due liberi di Berardi portano subito sul 15-9, ma in trenta secondi la tripla di Maffei e quella teleguidata dagli dei del basket di Morettini (15-15) inducono coach Piermarini al Timeout. Segue una fase di punto a punto con le Spring che non riescono ad allungare, ma chiudono il tempo leggermente avanti (23-25).Al rientro dall'intervallo lungo, coach Ferretti abbassa il quintetto mettendo Maffei come quattro, adeguando la squadra alla dinamicità delle avversarie, ma con più qualità complessiva. Michelotti e Maffei portano sul 23-29, prova Vapne a ricucire con una tripla (26-29). Ma l'inerzia è ormai delle Spring con Maffei e Capodagli che impongono la loro tecnica facendo girare il tabellone fino al 28-37 di fine periodo.Ultimo quarto con le padrone di casa che tentano inizialmente di contenere lo svantaggio in cifra singola, ma la tripla di Dianda (33-46) da il via all'allungo decisivo che fa chiudere l'incontro sul 35-52.

"Avevo previsto che non sarebbe stata una partita facile - commenta coach Ferretti - perchè loro in casa giocano più toste che in trasferta. Devo fare i complimenti alle ragazze loro per averci messo in difficoltà perchè non è stata una vittoria scontata e alle nostre, anche quelle della panchina che hanno dato un importante contributo. Quindi tutte molto brave."

Prossimo impegno il recupero contro CMB Valdarno previsto al Palatagliate martedì 12 ore 21,15. Arbitreranno la gara Matteo Landi di Pontedera e Giovanni Barone di Ponsacco.