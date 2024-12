Basket Le Mura



Le Mura, al Palatagliate arriva Senigallia

sabato, 14 dicembre 2024, 08:41

Prima assoluta al Palatagliate questo pomeriggio ore 18,45 tra la Green Lucca Le Mura Spring ed il MoneyGo Basket 2000 Senigallia. Gara inedita, ma ricca di spunti di interesse contro una formazione di buon livello che lo scorso anno raggiunse la poule promozione del campionato di serie B laziale.Questo campionato le vede per ora in una posizione di metà classifica con otto punti, frutto di quattro vittorie, di cui due in trasferta, a Siena ed Umbertide.Una posizione di classifica che quindi sicuramente non si sentono addosso e cercheranno di riscattare.

L'importante innesto di questa estate della guardia italo-canadese Natalie Vigna ha dato entusiasmo all'ambiente, nonchè vivacità e soluzioni all'attacco delle adriatiche. La classe 2000 è infatti attualmente la top scorer con una media di 12 punti/gara ed è abile sia in penetrazione che nel tiro da oltre l'arco.Le marchigiane scendono a Lucca dopo la sconfitta casalinga contro Pielle Livorno per 55-68, mentre le lucchesi sono reduci dalla vittoria a Pontedera per 31-52.Dietro la Green Lucca terza a 16 punti non mollano, a quota 14 punti, Pielle Livorno, né Firenze Academy che ha battuto di misura Basket Golfo Piombino (47-44).

Importante quindi per Lucca mantenere il ritmo delle ultime giornate, per tenerle a distanza e consolidare il terzo posto.Per la gara (arbitri Tommaso Giachi di Firenze e Alessandro Sizzi di Prato) coach Ferretti avrà a disposizione tutto il roster, ad eccezione di Caterina Cerri che ha ripreso ad allenarsi separatamente, ma ha ancora il tutore alla mano sinistra per l'infrazione ad un metacarpo.

"Senigallia è squadra giovane e che viaggia a ritmi alti soprattutto nelle ripartenze - l'analisi di coach Ferretti - , quindi dovremo stare attente nella transizione difensiva. Dato che Vigna, Speziali e Garcia sono le giocatrici di riferimento, tutte esterne, dovremo fare attenzione a tenere l'uno contro uno ed a contestare i tiri da fuori. La nostra prestazione dovrà essere basata quindi su transizione difensiva e ritmo alto cercando di mettere subito la partita sui nostri binari. Con questi accorgimenti, confido che le mie ragazze faranno una buona prestazione."