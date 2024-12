Basket Le Mura



Le Mura seconde in Coppa Toscana

lunedì, 30 dicembre 2025, 08:42

Acqua dell'Elba Nicobasket - Green Lucca Le Mura Spring 63-51 (17-12; 35-24; 48-34)



Nicobasket: Nerini 3, Tongiorgi, Salvestrini 4, Modini G. 1, Montiani 16, Modini A. 4, Vaccaro, Pini 11, Barghiacchi 4, Giglio Tos 20, Rastelli, Traorè. All.: Rastelli



Le Mura Spring: Capodagli 7, Caredio, Tessaro 8, Morettini* 4, Valentino* 7, Masini, Chiti* 2, Michelotti* 10, Papa 6, Cherkaska* 7. All.: Ferretti



Arbitri: Matteo Barbanti ed Enrico Liverani di Livorno.



Piazza d'onore per le Spring in Coppa Toscana, il trofeo stagionale riservato alle squadre partecipanti ai campionati di serie B e C. Dopo l'affermazione in semifinale contro P.F. Prato, non basta contro Nicobasket la determinazione delle lucchesi che devono fare a meno di Maffei, Dianda, Cerri, Rapè, Geremei e con Tessaro e Capodagli a mezzo servizio, perchè non completamente ristabilite.



Partenza lanciata delle pontigiane che piazzano subito un allungo di 6-0, le Spring invece riescono a scuotere la retina al quarto minuto con Cherkaska su assist di Valentino. Due triple di Giglio Tos lanciano Nico verso la doppia cifra di vantaggio (12-2), solo nel finale le Spring riescono a ricucire sul 17-12. Inizio di secondo quarto molto equilibrato con le Spring che si riportano ad un possesso di svantaggio 20-17 per poi restare ancora in scia sul 22-18. Una tripla di Pini rilancia Nico verso un parziale di 7-0 (29-18), poi progressivamente arrotondato sul 35-24 con un libero di Modini a due secondi dalla sirena dell'intervallo lungo.

Al rientro lo svantaggio delle lucchesi si dilata progressivamente fino al -18 (48-31), una tripla di Capodagli chiude sul 48-34.

Ultimo quarto da accademia con ampie rotazioni, nel finale Michelotti e Capodagli ricuciono leggermente fino al 63-51 finale.



"Siamo state ad inseguire tutta la partita - commenta coach Ferretti - contro una squadra che ha forti individualità. Quello che avevo chiesto alle ragazze era di affrontare la gara con la giusta mentalità e di giocarsela fino in fondo. Brave tutte perchè si sono comunque impegnate, anche con tutti i problemi di assenze e malattie varie cui abbiamo dovuto far fronte."