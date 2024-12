Basket Le Mura



Le Mura vanno avanti anche in Coppa Toscana

domenica, 29 dicembre 2024, 08:59

Green Lucca Le Mura Spring - P.F. Prato 58-48 (14-8; 22-16; 39-30)



Le Mura Spring: Capodagli n.e., Caredio 3, Morettini* 15, Valentino* 4, Masini 4, Chiti* 13, Michelotti* 13, Papa, Cherkaska* 6. All.: Ferretti



P.F. Prato: Peri 2 , Sautariello* 6, Cecchi, Mandroni* 14, Billi* 9, Trucioni* 4, Ponzecchi* 7, Garatti, Popolo 4, Cipolletta n.e., Franchini 2. All.: Pilli



Arbitri: Giulio Borchi di Pontedera e Alessandro Valfrè di Massa.



Nonostante tutte le avversità, le Spring riescono a passare il turno di semifinale di Coppa Toscana nelle Final Four a Fucecchio. Il bollettino medico delle ultime ore lasciava presagire alcuni problemi nella costruzione del quintetto base e di parte della panchina. Alle assenze già annunciate di Maffei, Dianda e Cerri si sono aggiunte quelle di Geremei infortunata e di Rapè e Tessaro per sopraggiunte forme influenzali.

Capadagli infine presente formalmente, ma reduce dal trauma al ginocchio rimediato sulla sirena finale a Massa sei giorni prima e lasciata in panchina per non rischiarla in vista della ripresa del campionato.



Partono comunque forte le lucchesi con Morettini dalla lunetta, Valentino e ancora Morettini dal centro area per il 6-0 dopo tre minuti. Chiti in transizione su assist di Michelotti fa chiamare il TimeOut a coach Pilli. Franchini ne mette due, ma il quarto è di Lucca, 11-4 di Cherkaska su assist di Morettini ed ancora Franchini e Mandroni dall'altra parte per restare in partita (14-8).

Secondo quarto, il ritmo langue, i primi due punti sono di Peri su tiri liberi al terzo minuto, poi due punti di Caredio al quinto con l'"and one". Arriva la tripla di Cherkaska al settimo, si va al riposo sul 22-16

Al rientro Prato tenta lentamente di ricucire arriva al -4 (28-24) con Mandroni, ma Lucca riesce nuovamente ad allungare anche con la tripla di Chiti al sesto, per riportarsi sul +10 (34-24) e chiuderla sul 39-30.

Ultmo quarto in controllo delle Spring con distacco che resta sulla doppia cifra fino al +15 con la tripla di Michelotti ed i liberi di Valentino (50-35). Si complicano un po' la vita nel finale lasciando ricucire le laniere con le due triple di Mandroni, un antisportivo fischiato a Michelotti ed alcune distrazioni in difesa, ma il tempo ormai è alleato delle spring che riescono a chiudere sul 58-48.



"Sono veramente contento - commenta coach Ferretti - perchè abbiamo dovuto giocare in una situazione difficile per noi ed abbiamo dovuto trovare nella criticità delle soluzioni diverse dal solito. Un grande applauso a tutte per la concentrazione che hanno mostrato ed a quelle che hanno meno spazio in campionato, ma stasera hanno giocato da protagoniste."



La finale della Coppa Toscana tra Green Lucca e Nico Basket, che ha battuto Number8 Massa nell'altra semifinale, è in programma domenica 29 ore 18,30 e sarà diretta da Matteo Barbanti ed Enrico Liverani di Livorno.