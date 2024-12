Basket Le Mura



Le Mura, vittoria sofferta a Massa

lunedì, 23 dicembre 2024, 08:57

MU Medicina Unica Number8 - Green Lucca Le Mura Spring 48-49 (11-16; 20-31; 40-40)

Number8: Mbaye 8, Maiocchi 3, Serpellini 12, Ratti 3, Amadei 5, Candelori 3, Varone 4, Diakhoumpa 8, Murgese 2. All.: Sturlese

Le Mura Spring: Capodagli 11, Caredio. Dianda, Tessaro 2, Morettini 2, Rapè 7, Valentino 9, Chiti, Maffei 10, Michelotti 4, Papa n.e., Cherkaska 4. All.: Ferretti

Arbitri: Matteo Landi di Pontedera e Azzurra Benenati di Cecina



Partono forte le Spring che in tre minuti riescono a mandare a canestro in transizione Maffei, Valentino e Capodagli mentre le padrone di casa liberano al tiro dalla lunga Mbayè (3-10). Le difese si assestano e le massesi ricuciono con un libero di Candelori e due punti dalla media di Varrone (6-10). A Capodagli dalla lunetta e Michelotti risponde Murgese (8-13) al sesto minuto. Tessaro e Mbayè fanno muovere il tabellone dalla lunetta (9-14), poi due punti ancora di Mbayè (11-14) fanno chiamare a coach Ferretti le ragazze in panca. Sul finale Cherkaska fissa sul 11-16.Al rientro in campo apre Morettini dopo due minuti per il 11-18, poi botta e risposta Ratti, Cherkaska e Candelori, Rapè si resta sul + 7 ospiti (15-22). Al settimo ruba palla a centrocampo Michelotti e va a concludere in solitaria per il 15-24. Un gioco da tre di Serpellini permette alle padrone di casa di riavvicinarsi 18-24, poi due liberi di Capodagli ed una penetrazione di Maffei portano le ospiti in doppia cifra (18-28).

Dopo il time out casa, Serpellini per il 20-28, ma Valentino interrompe la successiva transizione e trova una tripla di tabella da distanza siderale che brucia la sirena per il 20-31.Dopo l'intervallo lungo le padrone di casa fanno capire subito che vogliono rientrare, con Diakhoumpa la tripla di Serpellini ed il libero di Mbayè (26-31). Ora l'inerzia della gara è passata nelle loro mani, solo l'and one di Maffei ed i due di Valentino riescono a tenerle a distanza (26-36). Un break casa di 10-0 le porta ad impattare sul 36 pari all'ottavo minuto. Dopo una serie di botta e risposta si chiude ancora in parità sul 40-40.Si inizia l'ultimo quarto con Varone che porta sopra le sue per la prima volta (42-40). Capodagli con un uno su due dalla lunetta e Rapè dalla media e dalla lunga fanno respirare le ospiti (42-46). Capodagli in penetrazione per il 42-48, ma Diakhoumpa trova una falla in difesa e ne approfitta tre volte dalla sinistra, spalle a canestro, per il 48 pari. Tessaro subisce fallo e mette il punto n.49 dalla lunetta a meno di un minuto dalla sirena. Difesa forte delle ospiti, sul successivo recupero riescono a tenere palla fino alla fine, con Capodagli che subisce un duro fallo a tempo scaduto.

"Come avevo chiesto alle ragazze - commenta coach Ferretti - dovevamo riscattare i due punti persi contro Senigallia, quindi sono molto contento. Primo tempo molto meglio, sapevamo che nel terzo quarto avremmo avuto una risposta da Massa che è una squdra molto buona con buone individualità e quindi siamo arrivate sul 40 pari. Nell'ultimo quarto siamo state brave a commettere meno errori di loro". Prossimo impegno di campionato il 4 gennaio ore 18,45 al Palatagliate contro PF Firenze, mentre il 28/29 dicembre le Spring saranno a Fucecchio per le finali di Coppa Toscana di categoria.