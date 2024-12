Basket Le Mura



Le ragazze del Green Lucca di scena a Pontedera

sabato, 7 dicembre 2024, 16:31

Le padrone di casa incrociano nelle parti basse della classifica, con due punti frutto dell'unica vittoria ottenuta a spese del Costone Siena per un'incollatura (68-66) dopo un overtime, nella seconda giornata di campionato. Pontedera è squadra sostanzialmente neopromossa in quanto nello scorso campionato perse la finale di Playout con Baloncesto; le fiorentine hanno poi rinunciato alla categoria, preferendo scendere in serie C, mentre Pontedera ha ottenuto il ripescaggio in serie B.

Il roster della corrente stagione è formato per lo più da ragazze del giovanile, dato che i pezzi di maggior livello tecnico nella scorsa estate, a seguito della retrocessione, hanno scelto altri lidi. In particolare Aurora Benedetti, approdata a Pielle Livorno e Giulia Braccagni a Umbertide, ma anche Francesca Chiti ed Elena Capodagli giunte a Lucca e quindi con il ruolo di "ex" nella gara di sabato prossimo. Ad oggi la topscorer in maglia color granata è Sara Ricci con una media di quasi 10 punti/gara, mentre il massimo minutaggio è della numero 10 Lucia Puccini con quasi 28 minuti di utilizzo medio.



"Nessuna squadra è da considerarsi abbordabile - commenta coach Ferretti - per il fatto di essere in fondo alla classifica. Quindi dobbiamo partire con un approccio molto diverso rispetto alle ultime prestazioni, considerato che andiamo ad affrontare una squadra giovane, che ha delle idee e che farà di tutto per giocarsela". Arbitri designati Matteo Barbanti di Livorno e Mumin Abdul di Grosseto.