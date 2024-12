Basket Le Mura



Sconfitta casalinga a sorpresa per le Mura

domenica, 15 dicembre 2024, 09:19

Green Lucca Le Mura Spring - Moneygo Basket 2000 Senigallia 49-54 (12-12; 18-30; 32-37)



Le Mura Spring: Capodagli 5, Caredio, Dianda 2, Tessaro 13, Rapè 1, Geremei n.e., Valentino 5, Masini, Chiti 3, Maffei 12, Michelotti 8, Cherkaska. All.: Ferretti



Senigallia: Cattelani, Stambolyan 8, Vigna 7, Bernardi 3, D'Amico 7, Speziali 8, Cecchini 4, Garcia 17, Clani n.e., Borghetti. All.: Gaspari



Arbitri: Tommaso Giachi di Firenze e Alessandro Sizzi di Prato.



Serata storta per le Spring che incappano nella terza sconfitta stagionale, sempre ad inseguire le avversarie, migliori nelle transizioni offensive e in quelle difensive e nelle percentuali al tiro, in una partita nella quale avevano i favori del pronostico, ma la cui pericolosità è stata evidentemente sottovalutata. Palla a due che è il prodromo della gara, con le ospiti più reattive che smuovono per prime il tabellone con Vigna in penetrazione, cui risponde Valentino da sotto (2-2). Il periodo prosegue con le padrone di casa sempre ad inseguire le ospiti che realizzano sia da oltre l'arco che da sottoplancia. Solo al nono minuto Maffei riesce ad impattare sul 12 pari.

Secondo quarto da dimenticare per le Spring che riescono a muovere la retina solo al settimo minuto con un 1/2 di Valentino, nel frattempo le adriatiche avevano piazzato un break di 0-11 (13-23). Tessaro tenta di ricucire sul 17-23, ma nel finale Garcia fa volare le ospiti (18-30).

Rientro in campo che sembra premiare le lucchesi, che con le esterne riescono a ricucire al quinto minuto fino al -3 (27-30).

Si sloccano anche le ospiti con una serie di tiri liberi ripristinando il vantaggio sul +6 (27-33). Dopo un botta e risposta di Chiti e Vigna (31-37), Tessaro a tempo scaduto ha l'occasione dalla lunetta ma mette un 1/3 per chiudere sul 32-37.

Ultima frazione, Chiti con 1/2 porta al -4 (33-37), ma una serie di triple di Garcia e Speziali fanno allungare nuovamente le ospiti, con i due di Dianda (35-43). Ancora Gracia e Valentino per il 37-45, poi l'ennesima tripla di Garcia al sesto (37-48).

Michelotti da tre e Maffei danno ancora un segno di vita (42-48), un fallo fischiato a Maffei ferma su Garcia non in fase di tiro manda comunque quest'ultima sulla lunetta per il 2/2 (42-50). Siamo negli ultimi due minuti, 1/2 dalla lunetta per Capodagli (43-50), mentre Cecchini fa 2/2 (43-52). Michelotti in un amen sembra riaprire per il 48-52 con Capodagli per il 49-52. Sette secondi, time out ospite con rimessa in zona d'attacco, fallo per recupero possesso ma D'Amico non sbaglia si chiude sul 49-54.



"Complimenti a Senigallia per la prestazione e la vittoria - commenta coach Ferretti - ci hanno creduto di più, hanno avuto più reattività mentale e sono state sempre un passo avanti a noi. Noi, a parte una fiammata nel terzo quarto, dopo che nel secondo non abbiamo segnato per sei minuti, onestamente abbiamo meritato di perdere." Prossimo impegno domenica 22 dicembre ore 20,00 al Palazzetto dello sport di via degli uliveti a Massa contro Medicina Unica Number 8.