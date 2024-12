Basket Le Mura



Trasferta insidiosa per Le Mura

domenica, 22 dicembre 2024, 16:21

Nella giornata degli scontri al vertice, dove si incrociano tra loro le prime sei in classifica, una nuova sfida attende la Green Lucca Le Mura Spring sul moderno parquet di Massa di Via degli Oliveti. L'avversaria di turno è la MU Medicina Unica Number 8, fino allo scorso anno domiciliata a San Giovanni Valdarno poi salita in Versilia per un accordo con la Cestistica Spezzina di A2 che le fornisce in doppio utilizzo una parte del roster.

La "nuova" Number 8 era stata già vista a Lucca in precampionato al "Secondo Torneo Settembre Lucchese", dove aveva incontrato anche le lucchesi che si erano imposte 56-51.

Ad oggi le versiliesi provengono da tre sconfitte consecutive contro Umbertide, Firenze e Pielle Livorno, mentre Lucca alle due vittorie contro Siena e Pontedera ha fatto seguire una sconfitta contro Senigallia, che non è passata inosservata.

La mancanza di continuità in attacco delle ultime gare ha infatti convinto i vertici della società lucchese a valutare di muoversi sul mercato invernale che chiude il 31 gennaio, anche in vista dei playoff della prossima primavera.

Tornando alla gara di domenica 22, Number 8 dovrà fare a meno del capitano Martina Guerrieri squalificata per due giornate dal Giudice Sportivo per comportamento non regolamentare; perdita pesante in quanto Guerrieri ha una media di quasi 12 punti/gara ed è una delle migliori tiratrici da oltre l'arco.

Caratteristica della squadra versiliese è quella di non avere un vero e proprio centro di ruolo, ma di affidarsi sottoplancia alla fisicità dell'ala piccola Tabara Mbaye (9 punti/gara), all'inventiva dell'ala forte Nina Candelori (11 punti/gara) e alla tecnica dell'altra ala forte Daba Diakhoumpa, già vista in A1 con San Martino di Lupari.

Lucca dovrebbe invece presentarsi alla palla a due con il quintetto statisticamente più prolifico, formato da Capodagli, Tessaro, Valentino, Maffei e Michelotti, con tutte le ragazze a disposizione del coach.



"Non sarà una partita facile - commenta coach Ferretti - ma mi aspetto una risposta per quei due punti persi con Senigallia. In questa settimana abbiamo avuto modo di vedere cosa non è andato, in particolare dobbiamo migliorare dal punto di vista della mentalità, ma essere anche aggressive dal primo minuto per pareggiare la loro fisicità". Arbitri della gara, con inizio alle ore 20.00, saranno Matteo Landi di Pontedera e Azzurra Benenati di Cecina