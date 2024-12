Basket Le Mura



Trasferta vincente per Green Lucca a Pontedera

domenica, 8 dicembre 2024, 08:54

BF Pontedera - Green Lucca Le Mura Spring 31-52 (17-16; 21-29; 23-47)



BF Pontedera: Bullentini* 2, Garbini* 10, Calugi, Samoylych 2, Puccini* 5, Filippi 1, Rossi*, Daddi 3, Preziuso* 3, Marsili, Ricci n.e., Salvadori 5. All.: Monaco



Le Mura Spring: Capodagli* 9, Caredio, Dianda 4, Tessaro* 1, Morettini 5, Rapè, Geremei, Valentino* 8, Chiti 2, Maffei* 15, Michelotti*, Cherkaska 8. All.: Ferretti



Arbitri: Matteo Barbanti di Livorno e Mumin Abdul di Grosseto.



Tornano da Pontedera le senior Spring con una netta vittoria maturata tra il secondo e terzo quarto, quando lasciano alle avversarie solo sei punti complessivi.



Primo possesso per Pontedera al salto a due che riesce a sfruttarlo al meglio chiudendo l'azione con una tripla di Garbini (3-0). Smuove il tabellone anche Lucca con i due canestri da sotto di Valentino (3-4). Pontedera fa girare il contapunti a multipli di tre, ora con Puccini (6-4) poi con Garbini (9-7), ma le ospiti non si scompongo e continuano a macinare il loro gioco con sprazzi di buon basket, restando sempre in scia e non permettendo mai alle avversarie di giocare palla nel pitturato. Saranno 6 i centri casalinghi dalla lunga a fine periodo, di cui uno con il piede sulla linea dei 6,75, per un risultato di 17-16.

Ma non possono piovere triple per sempre ed infatti nel secondo quarto iniziano gli errori, Pontedera riesce a piazzare due punti con Samoylych cui risponde Cherkaska per il 19-18. Al quinto minuto Morettini dall'angolo scalda i tifosi lucchesi sulla tribuna con una bella tripla dall'angolo per il 19-21. Garbini dalla lunetta impatta per l'ennesima volta (21-21), poi si accende Maffei che con una tripla, un tiro dalla media ed un gioco fa tre, piazza un break tutto suo che fa chiudere le ospit sul 21-29 all'intervallo lungo.

Terzo quarto, le Spring rientrano in campo determinate a chiudere la partita e dopo trenta secondi ancora Maffei porta in doppia cifra il distacco (21-31). Puccini risponde dalla media (23-31) ma saranno i soli due punti del periodo per le padrone di casa. In un crescendo Rossiniano, le ospiti arrivano a canestro da tutte le parti portandosi sul + 21, sulla sirena Capodagli da casa sua trova una tripla impossibile che fa chiudere sul 23-47. Ultimo quarto senza particolari emozioni, le ospiti giocano con il cronometro, la partita ha più poco da dire, si chiude sul 31-52.

"Come avevo detto - commenta coach Ferretti - nessuna partita va sottovalutata, loro sono state brave ad essere aggressive fin dall'inizio mettendoci in difficoltà. Noi abbiamo avuto sprazzi di buona pallacanestro, ma anche troppa individualità e su questo ci lavoreremo."



Prossimo impegno per le Spring al Palatagliate sabato 14 dicembre ore 18,45 contro Basket 2000 Senigallia.