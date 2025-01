Basket Le Mura



Ampia vittoria casalinga contro Umbertide per le ragazze del Green Lucca

domenica, 26 gennaio 2025, 09:12

Green Lucca Le Mura Spring - P.F. Umbertide 73-41 (26-4; 44-13; 59-20)

Le Mura Spring: Cerri 6, Capodagli* 2, Caredio 2, Dianda, Tessaro* 12, Morettini, Geremei 4, Valentino 2, Chiti 8, Maffei* 10, Michelotti* 13, Paulsson* 14. All.: Ferretti



Umbertide: Cassetta Gia. 2, Boraldo, Cenci* 2, Gualtieri n.e., Conti 1, Braccagni 4, Lemma* 11, Valeri* 4, Cassetta Giu.* 3, Avonto* 7, Offor 7. All.: Michela Caporali



Arbitri: Tommaso De Trane di Pontedera e Alessandro Carta di Pisa



Partita subito in discesa per le ragazze del Green Lucca che portano a casa la tredicesima vittoria e consolidano il terzo posto in classifica. MVP della gara la nuova arrivata Elsa Paulsson, un riconoscimento meritato che va oltre la doppia doppia (14 punti, 12 rimbalzi), perchè sempre presente in ogni zona del campo e pronta ad incitare le compagne.

Primo quarto con le Spring eseguono alla perfezione quanto richiesto dal coach in fase di preparazione dell'incontro, gestione del ritmo della gara, controllo dei rimbalzi e contestare il tiro da fuori. Capodagli sottoplancia e Tessaro da oltre l'arco mettono subito in chiaro le intenzioni delle lucchesi (5-0), cerca di rovinare la festa Lemma con un bel gancio (5-2), ma Maffei dalla media fa chiamare il minuto di sospensione a coach Caporali. Riprende però il martellamento della Spring, ancora Maffei e Paulsson con un gioco da tre al sesto minuto per il 12-2. Le ospiti sono già in bonus, ne approfitta Maffei per due punti dalla lunetta, Avonto riesce a penetrare sotto canestro per il 14-4, ma il gioco è ancora in mano alle padrone di casa, segnano ancora Michelotti e Tessaro dalla lunetta e dalla distanza (24-4). Chiude Valentino il quarto perfetto sul 26-4.

Al rientro in campo per la seconda frazione le ospiti sfruttano due disattenzioni difensive per piazzare due triple con Cassetta e Valeri (26-10). Il time out di coach Ferretti richiama alla concentrazione le sue ragazze che rispondono con un break di 14-0 che di fatto sterilizza la gara (42-10). Offor all'ottavo interrompe l'emorragia per Umbertide (42-12), ma si va a chiudere sul 44-13.

Al rientro il ritmo è più lento, apre Paulsson con un libero su due poi cinque in successione di Lemma per il 45-18. Maffei dalla lunetta e Tessaro in trance agonistica da tre per il 50-18. Ancora un libero di Tessaro e Cenci per le ospiti, poi chiude Michelotti a modo suo con otto punti personali consecutivi per il massimo vantaggio (59-20).

Ultimo quarto con Umbertide che comunque non molla e ricuce fino al -23 (63-40). Le ospiti però pagano lo sforzo lasciando delle praterie a disposizione delle transizioni delle Spring, che nel finale arrotondano nuovamente il punteggio sul 73-41.



"Complimenti alle mie ragazze che sono state concentrate fin dal primo minuto - commenta coach Ferretti - realizzando un parziale che ci ha permesso di giocare in tranquillità tutta la partita. Adesso però testa alla prossima gara."



Il prossimo turno di campionato vedrà le Spring impegnate sabato 1 febbraio ore 19.00 al PalaCecioni di Livorno contro Pielle