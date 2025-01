Basket Le Mura



Big match al Palatagliate per Le Mura Spring

sabato, 4 gennaio 2025, 08:56

Il big match della quattordicesima giornata di andata della serie B femminile si gioca questo sabato al Palatagliate tra la Green Lucca Le Mura Spring e P.F.Firenze, al momento rispettivamente terza e quarta in classifica. Infatti questo turno di campionato vede la prima Perugia ferma per il turno di riposo, mentre Nicobasket, seconda, attende a Ponte Buggianese la terz'ultima Costone Siena.

Le fiorentine sono un serie positiva dal 30 ottobre, dopo le sconfitte contro Nicobasket (71-57) e quella (0-20) comminata dal Giudice Sportivo nell'incontro casalingo contro Perugia per mancato funzionamento del cronometro di gara.

Una squadra da affrontare con le dovute contromisure, in quanto costruita sul vivaio fiorentino, con qualche innesto di esperienza, ma che gioca in velocità come una giovanile.

Le lucchesi invece dopo essersi assicurate comunque una buona posizione di classifica con solo tre sconfitte di misura, sono in una fase di transizione con la partenza di Vera Cherkaska ed in attesa di nuovi rinforzi del roster. Le Final Four di Coppa Toscana hanno comunque dimostrato che Green Lucca è una squadra completa e matura, e che riesce ad esserlo anche in caso di eventuali defezioni nello starting five.

Tra le ospiti da attenzionare il centro Rachele Ceccanti, 25 anni, da varie stagioni tra serie B e A2, quest'anno 10 punti/gara in 31 minuti di utilizzo medio e l'ala forte Sara Filoni, 26 anni, anche lei già vista in A2, grande martellatrice dalla distanza con 33 centri stagionali in 28 min di utilizzo medio.



"Firenze è una squadra molto giovane ed organizzata - commenta coach Ferretti - e soprattutto tendono ad essere molto aggressive con e senza palla. Poi in attacco giocano molto da giovanile con letture semplici, ma se riescono a farlo in velocità è difficile star loro dietro. Per noi sarà un test importante per continuare il nostro percorso e per dare una continuità a quello che stiamo facendo. Quindi è molto importante l'approccio alla gara e soprattutto rimanere concentrate per tutti i 40 minuti." La gara, con inizio alle 18,45, sarà diretta da Paolo Vumbaca da Firenze e Jacopo Natale di Calcinaia