Basket Le Mura



Green Lucca a Piombino per difendere il terzo posto

sabato, 18 gennaio 2025, 08:21

Concluso il girone di andata consolidando una buona terza posizione a 22 punti, le ragazze del Green Lucca sono attese questo sabato al Palatenda di Piombino per iniziare l'assalto finale ad un posto per i playoff, per il quale potrebbero bastare già 30 punti. Golfo ha invece finora avuto rendimento altalenante che lo ha portato in ottava posizione di classifica a 12 punti.La gara di andata al Palatagliate si concluse con una netta affermazione delle lucchesi che dopo un avvio incerto, presero il largo già alla fine del secondo quarto, dilagando nel finale di gara (72-43).Ad oggi le piombinesi realizzano una media di 56,6 punti/gara, contro i 58 delle lucchesi e subiscono 58,3 punti gara, contro i 45,6 delle lucchesi che si confermano miglior difesa del campionato.Uno dei temi della gara per coach Ferretti sarà quello di contenere le tiratrici dai 6,75 di Piombino, in particolare Patrycja Klatt, Cassandra Presta e Ginevra Quaratesi che insieme finora hanno scosso 49 volte la retina.

Sottoplancia invece è da attenzionare la 2004 Matilde Poggi con i suoi 10,2 punti/gara.Lucca attende la riconferma casalinga della buona prestazione di Orvieto della nuova arrivata Elsa Paulsson, ma la dote principale delle biancorosse è il meccanismo del gruppo e la capacità di surroga tra loro. In questo senso l'apporto della svedese, che si è posta da subito al servizio delle compagne con simpatia e determinazione, può essere un valore aggiunto.Da parte sua coach Ferretti ha intenzione di preparare il match con estrema puntigliosità, con video analisi delle gare precedenti, prova schemi e sessioni prolungate di tiro.

"Nel girone di ritorno nessuna gara sarà facile a prescindere dall'avversario - commenta il coach - perchè nessuno ci regalerà niente. Dobbiamo affrontare ogni partita come una battaglia, per farci trovare pronti per la fase finale. Quindi già a partire da sabato, Golfo che è una squadra in buona salute va affrontata con lo spirito giusto, con la nostra intensità difensiva, cercando di ritrovare anche la necessaria fluidità in attacco."

Arbitreranno la gara con inizio alle ore 18,30 Matteo Landi di Pontedera e Tommaso Gigoni di Livorno.