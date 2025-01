Green Lucca, ecco l'allenamento con Lucchesi e Brunamonti

Altri articoli in Basket Le Mura

domenica, 5 gennaio 2025, 11:37

La Green Lucca vince con merito una gara che sembrava complicata, contro una delle migliori formazioni del campionato. È stato sufficiente però rientrare in campo dopo l'intervallo con più determinazione ed intensità per dare la piega giusta alla partita

sabato, 4 gennaio 2025, 08:56

Il big match della quattordicesima giornata di andata della serie B femminile si gioca questo sabato al Palatagliate tra la Green Lucca Le Mura Spring e P.F.Firenze, al momento rispettivamente terza e quarta in classific

lunedì, 30 dicembre 2025, 08:42

Piazza d'onore per le Spring in Coppa Toscana, il trofeo stagionale riservato alle squadre partecipanti ai campionati di serie B e C. Dopo l'affermazione in semifinale contro P.F. Prato, non basta contro Nicobasket la determinazione delle lucchesi

domenica, 29 dicembre 2024, 08:59

Nonostante tutte le avversità, le Spring riescono a passare il turno di semifinale di Coppa Toscana nelle Final Four a Fucecchio. Il bollettino medico delle ultime ore lasciava presagire alcuni problemi nella costruzione del quintetto base e di parte della panchina: vittoria con Prato 58-48