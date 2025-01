Basket Le Mura



Green Lucca si aggiudica il big match del Palatagliate contro Firenze Academy

domenica, 5 gennaio 2025, 11:37

Green Lucca Le Mura Spring - Firenze Basketball Academy 54-42 (17-12; 28-30; 45-33)

Le Mura Spring: Capodagli 7, Caredio, Dianda 2, Tessaro 7, Morettini 2, Rapè 4, Valentino 4, Masini 4, Chiti 10, Maffei 7, Michelotti 7, Papa. All.: Ferretti

Firenze: Bellandi, Pasqualetti n.e., Calviani, Rossi 6, Salvetti 7, Filoni 7, Torricini 4, Tenerani 3, Ceccanti 13, De Luca 2. All.: Corsini

Arbitri: Paolo Vumbaca da Firenze e Jacopo Natale di Calcinaia.

La Green Lucca vince con merito una gara che sembrava complicata, contro una delle migliori formazioni del campionato. È stato sufficiente però rientrare in campo dopo l'intervallo con più determinazione ed intensità per dare la piega giusta alla partita.

Fanno subito la voce grossa le fiorentine con Ceccanti dalla media e due triple di Filoni, risponde Lucca con Capodagli, Michelotti ed un libero di Tessaro (5-8). Ceccanti dalla lunetta ed ancora Capodagli in penetrazione per il 7-9. Di nuovo Capodagli dalla lunetta e Chiti di precisione fanno mettere la freccia alle lucchesi la prima volta (10-9).Ancora Chiti che tratteggia una mini-fuga con Capodagli ed un libero di Michelotti (17-9), a dodici secondi dalla prima sirena Salvetti ricuce con un gioco da tre, non va a buon fine la replica di Masini allo scadere (17-12).Secondo quarto, dopo un paio di minuti a retine inviolate, botta e risposta di Salvetti e Masini (19-14). Firenze è superpresente al rimbalzo in attacco con le Spring che soffrono sui secondi tiri. Ed infatti riesce ad impattare al sesto con due liberi di Ceccanti (21-21). Rapè e Tessaro fanno respirare le Spring (26-21), ma Rossi dalla media e dalla lunga impatta nuovamente (26-26). Firenze riesce ad allungare fino al 26-30, poi Masini stavolta riesce a chiudere sul finale di quarto per il 28-30.Inizio terzo quarto, mettetevi comodi perchè inizia lo show delle Spring. Valentino, Tessaro e un coast to coast di Michelotti (34-30) fanno chiamare un primo time out a coach Corsini. Nonostante continuino a litigare con i liberi e a sbagliare qualche tiro facile, l'intensità delle lucchesi è completamente cambiata rispetto al primo tempo. Maffei e Morettini (39-30) fanno chiedere un altro minuto al coach avversario al sesto.

Maffei da tre porta il vantaggio in doppia cifra (42-30), la difesa di casa invece è sigillata, solo Ceccanti al mimuto otto riesce a muovere la retina dalla lunetta dalla lunetta (42-32).Filoni e Maffei con un libero a testa e Michelotti fanno chiudere sul 45-33.Ultimo quarto, apre ancora una monumentale Chiti per il 47-33. Ceccanti con un gioco da tre interrompe l'emorragia per Firenze al quarto (48-36). I secondi scorrono veloci, si segna poco con le Spring che rallentano il ritmo ma con Dianda, Chiti e Rapè si mettono in sicurezza sul 54- 37. Solo sul finire Salvetti da due e Tenerani da tre mentre iniziano i festeggiamenti, aggiornano sul 54-42.

"Nell'intervallo ho detto alle ragazze che sembrava non volessero vincere questa partita - commenta coach Ferretti - perchè non si possono concedere diciotto punti nel secondo quarto per mancanza di energia e di taglia fuori, cose che invece nel secondo tempo hanno fatto benissimo. Questo deve servirci nelle prossime partite per capire che non si possono regalare quarti così". Prossimo impegno sabato 11 ore 18,00 in trasferta lunga al palazzetto di Porano (TR) contro Azzurra Orvieto.