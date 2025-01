Impegno casalingo per le Mura Spring contro Umbertide

Altri articoli in Basket Le Mura

domenica, 19 gennaio 2025, 11:20

Tornano a casa con una vittoria sofferta le Spring dal sempre difficile parquet del Palatenda di Piombino. Dopo una gara condotta dall'inizio, un finale thriller rischia di veder completare la rimonta delle padrone di casa, ma la glacialità del capitano Michelotti nei secondi conclusivi mette al sicuro il risultato

sabato, 18 gennaio 2025, 08:21

Concluso il girone di andata consolidando una buona terza posizione a 22 punti, le ragazze del Green Lucca sono attese questo sabato al Palatenda di Piombino per iniziare l'assalto finale ad un posto per i playoff, per il quale potrebbero bastare già 30 punti

domenica, 12 gennaio 2025, 10:05

Vittoria sulla distanza per le biancorosse contro Orvieto (57-43) che solo nell'ultimo quarto riescono a far capitolare un'arcigna difesa a zona che le aveva irretite per almeno metà gara

martedì, 7 gennaio 2025, 19:04

Lunedì 13 gennaio al Palatagliate una bella iniziativa organizzata dal Basket Le Mura Spring: a partire dalle 17 e fino alle 20 le squadre Under 15, Under 17 e Senior avranno l'opportunità di allenarsi sotto la guida di Giovanni Lucchesi, head coach della nazionale femminile Under 16 e con la...