Basket Le Mura



Le Mura, a Orvieto missione comoiuta

domenica, 12 gennaio 2025, 10:05

Ceprini Costruzioni Orvieto - Green Lucca Le Mura Spring 43-57 (13-14; 24-28; 40-45)



Orvieto: Bravo Cali, Cherubini* 10, Grilli* 13, Mantineo 2, Quaresima* 9, Schembari* 6, Mazzullo, Basili 3, Sarachino, Merati. All.: Tringali



Le Mura Spring: Cerri 2, Capodagli* 6, Caredio n.e., Dianda 2, Tessaro 10, Rapè 8, Valentino * 2, Chiti 8, Maffei* 4, Michelotti* 6, Paulsson 9. All.: Ferretti



Arbitri: Tommaso Pepe di Deruta (PG) e Leonardo Pressi di Terni.



Vittoria sulla distanza per le Spring contro Orvieto che solo nell'ultimo quarto riescono a far capitolare un'arcigna difesa a zona che le aveva irretite per almeno metà gara.

Partono anche brillanti le Orvietane che si portano subito sul 5-0 con la bomba di Cherubini ed il piazzato di Grilli. Le lucchesi faticano a prendere tiri puliti con la zona 2-3 di Orvieto, solo Michelotti riesce a penetrare per il 5-2, ma coach Ferretti deve spendere il primo Timeout.

La prima a muovere nuovamente la retina è Quaresima (7-2), ma un libero di Capodagli e Valentino sottoplancia tengono incollate le lucchesi (7-5). Debutto di Paulsson, che si presenta subito con un gioco da tre, portando avanti le ospiti (7-8) al settimo minuto. Si prosegue con schermaglie reciproche ed la frazione si chiude sul 13-14.

Secondo quarto, il due su tre dalla lunetta di Mantineo riporta avanti le padrone di casa (15-14), botta risposta di Basili-Dianda per il 17-16 poi Lucca ancora avanti con Paulsson (17-18). Alla tripla di Quaresima rispondono le ospiti con una tripla refertata a Rapè che si ripete subito dopo con un piazzato da due (20-23). Ma si va avanti sempre ad una incollatura, solo nel finale Chiti porta il distacco a due possessi (24-28).

Al rientro in campo dall'intervallo lungo si stringono le maglie della difesa ospite, con le orvietane che muovono il tabellone solo raggranellando tiri dalla lunetta, con ottime percentuali (16/18). Sul lato Lucca, show di Tessaro con una tripla e due dal limite tiene le ospiti in partita. Rapè da tre e un 2/2 di Paulsson tengono indietro le padrone di casa (40-45). I canestri dal limite portano le padrone di casa a passare alla difesa a uomo e per le lucchesi si aprono praterie (40-55 al sesto minuto). Nel finale le Spring si limitano a controllare, si chiude sul 43-57.

"Avevo detto che questa era una partita che non sarebbe stata facile - commenta coach Ferretti - perchè è un campo difficile dove loro non ti permettono di giocare bene per il tipo di difesa che attuano. Siamo state brave a tenere la concentrazione e produrre un allungo nell'ultimo quarto, quando abbiamo concesso solo tre punti. Buono anche l'inserimento della nuova giocatrice che un po' alla volta entrerà nei nostri schemi." Prossimo impegno, ancora in trasferta, al Palatenda di Piombino contro Golfo femminile sabato 18 gennaio alle ore 18.30