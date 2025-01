Basket Le Mura



Vittoria sofferta per le ragazze del Green Lucca a Piombino

domenica, 19 gennaio 2025, 11:20

Basket Golfo Femminile - Green Lucca Le Mura Spring 50-55 (15-23; 25-34; 31-44)



Golfo: Presta* 6, Piangerelli 6, Klatt* 13, Buriani 3, Tanganelli n.e., Candelori 2, Poggi* 5, Quaratesi* 4, Nappi 8, Alfonsi n.e., Bassini*, Montella 3. All.: Biancani



Le Mura Spring: Cerri, Capodagli* 12, Caredio, Tessaro* 8, Morettini, Geremei n.e., Valentino* 10, Chiti, Michelotti* 9, Papa n.e., Paulsson* 16. All.: Ferretti



Arbitri: Matteo Landi di Pontedera e Tommaso Gigoni di Livorno.



Tornano a casa con una vittoria sofferta le Spring dal sempre difficile parquet del Palatenda di Piombino. Dopo una gara condotta dall'inizio, un finale thriller rischia di veder completare la rimonta delle padrone di casa, ma la glacialità del capitano Michelotti nei secondi conclusivi mette al sicuro il risultato.



Inizio spumeggiante di gara per entrambe le squadre, dopo i primi due punti di Presta si presenta Paulsson al pubblico del Palatenda con una tripla "solo cotone" (2-3). A seguire Capodagli in penetrazione (2-5), Poggi and one per il pareggio (5-5), ma Tessaro da tre, Paulsson con un 2/2 dalla lunetta su antisportivo di Presta, ancora Capodagli e Michelotti provano il primo allungo (5-14). Le padrone di casa reagiscono con due triple di Quaratesi e Presta (11-14), ma le ospiti insistono con Michelotti dalla lunetta, un arresto e tiro di Paulsson, al gancio da sotto ancora di Paulsson (11-19) coach Biancani spende il primo minuto di sospensione. Si riparte con il canestro da oltre l'arco di Klatt cui risponde Capodagli in penetrazione (14-21). Dopo un libero di Presta, Tessaro chiude un divertente primo quarto sul 15-23.

Nel secondo quarto le difese concedono meno spazi, il primo canestro da campo arriva al quinto con Piangerelli (18-24), all'ottavo un gioco da tre di Paulsson porta comunque il vantaggio in doppia cifra per la prima volta (18-30). I liberi finali di Klatt e Paulsson mandano all'intervallo lungo sul 25-34.

Al rientro le Spring danno l'impressione di controllare agevolmente la gara con un vantaggio intorno ai 10 punti che nel finale raggiunge un massimo di 14 punti con Valentino (30-44) per poi chiudere sul 31-44 con un libero di Klatt.

Ultimo quarto con le Spring che controllano la gara rispondendo colpo su colpo fino al terzo minuto con apodagli per il 39-50. In pochi minuti però le piombinesi confezionano un break che culmina al settimo con la tripla di Nappi per il 50 pari. A quel punto in bonus dal quarto minuto, con Tessaro fuori per cinque falli, con Paulsson alle prese con i crampi al polpaccio destro e l'inerzia tutta per le padrone di casa la partita sembra compromessa per le Spring. Ma il capitano si carica la squadra sulle spalle e negli ultimi 100 secondi conquista giri su giri dalla lunetta realizzando un 5/6 che chiude definitivamente la contesa.



"Siamo state brave a mantenere la lucidità - commenta coach Ferretti - nonostante le avversarie che non hanno mai mollato e sono arrivate al cinquanta pari. Nella difficoltà siamo però riuscite a trovare i falli e realizzare i tiri liberi che ci hanno permesso di portare a casa una vittoria da un campo dove non vincono tutte". Prossimo impegno per le Spring sabato 25 gennaio ore 18,45 al Palatagliate contro P.F. Umbertide.