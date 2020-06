GL Rivista



Gazzetta Lucchese, ecco il numero cartaceo per celebrare la promozione

giovedì, 18 giugno 2020, 16:45

Dopo l'emergenza Covid 19, torna in distribuzione il ventisettesimo numero della rivista cartacea di Gazzetta Lucchese, che per l'occasione copre naturalmente tutti i mesi sino a maggio. Nel numero fresco di stampa e per l'occasione portato a 40 pagine, servizi sulla promozione della Lucchese, u poster della squadra e una intervista esclusiva al diesse Daniele Deoma.

Spazio anche a un faccia a faccia con Giovanni Nannelli e sulla ripartenza del Basket Le Mura Lucca. Servizi inoltre sul Calcio malto al tempo del Coronavirus, sulle origini lucchesi di uno dei fondatori del Genoa Fc e intervista a Augusto Rotolo, per molti anni nel settore giovanile rossonero. La rivista, a causa delle attuali limitazioni, è disponibile solo nelle edicole: Lorenzini, via Fillungo 16; Di Grazia, via San Paolino 54; Da Palmiro, via San Donato 15 San Donato, Nelli, viale Europa 486 San Concordio; Catelli, via vecchia Pesciatina 664, San Vito; L'Inchiostro, via Nazionale 558 Saltocchio; Le Veline, piazzale Moro 64, Capannori. Dietro richiesta, ma non in esposizione, è possibile ottenerla anche al Bar Moka di via Fillungo, a Foto Alcide di via Mazzini 50 e al negozio Pivert di corso Garibaldi 30.