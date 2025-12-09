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Gazzetta Lucchese, la copertina è per il Bcl

lunedì, 3 agosto 2026, 08:35

E' in distribuzione il cinquantacinquesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, uno speciale dedicato al Bcl che ha trionfato guadagnandosi la Serie B nazionale con una intervista al suo presidente Matteo Benigni. Spazio anche per il nuovo allenatore rossonero Marco Bernardini e per l'inizio della stagione calcistica della Lucchese. E, ancora, un dettagliato servizio sui tempi morti dello sport (calcio, basket e tennis) con l'identità del calcio che è sempre più a rischio.

Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarla:

Lucca - Centro Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, piazza Santa Maria 10; Bar Moka via Fillungo

Lucca - Est Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, viale Castracani 1070 Arancio; Bar Catelli, via vecchia Pesciatina 664, S. Vito

Lucca - Sud Foto Alcide, via Mazzini 40; Caffè Nelli, viale Europa 486; L'Edicola di Claudio, v.le San Concordio 1062, Pontetetto; Bar Fuorigiri, viale San Concordio 796

Lucca - Ovest Bar da Palmiro, via San Donato 15, S. Donato; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, v.le Puccini 893; S. Anna Bar La Ciocca, via di Balbano 202, Nozzano

Lucca - Nord Capellorama, via delle Ville prima 863, S. Marco; Bar 3 Cancelli, via per Camaiore 1770, Monte S. Quirico; Ricevitoria Orlandi Giancarlo, piazza Cesare Battisti, Ponte a Moriano

Piana Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Colombini 53B, Capannori; Edicola Le Veline, piazzale Moro 64, Capannori; Luccacarta, via Romana Est 140, Porcari; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Catalani 14, Porcari