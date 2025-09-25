Gazzetta Lucchese, ecco il nuovo numero che celebra la vittoria

GL Rivista
martedì, 9 giugno 2026, 08:05
E' in distribuzione il cinquantaquattresimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, una lunga intervista esclusiva con il responsabile del settore giovanile rossonero Massimo Morgia. Spazio anche a una delle più belle realtà sportive di Lucca, ovvero il Tennis Tavolo Lucca. E, ancora, un dettagliato servizio sulla Kings League e oltre al Romanzo rossonero con i tabellini delle gare dei rossoneri, una lunga carrellata di foto sulla vittoria in campionato e in Supercoppa.
Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarla:
Lucca - Centro Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, piazza Santa Maria 10; Bar Moka via Fillungo
Lucca - Est Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, viale Castracani 1070 Arancio; Bar Catelli, via vecchia Pesciatina 664, S. Vito
Lucca - Sud Foto Alcide, via Mazzini 40; Caffè Nelli, viale Europa 486; L'Edicola di Claudio, v.le San Concordio 1062, Pontetetto; Bar Fuorigiri, viale San Concordio 796
Lucca - Ovest Bar da Palmiro, via San Donato 15, S. Donato; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, v.le Puccini 893; S. Anna Bar La Ciocca, via di Balbano 202, Nozzano
Lucca - Nord Capellorama, via delle Ville prima 863, S. Marco; Bar 3 Cancelli, via per Camaiore 1770, Monte S. Quirico; Ricevitoria Orlandi Giancarlo, piazza Cesare Battisti, Ponte a Moriano
Piana Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Colombini 53B, Capannori; Edicola Le Veline, piazzale Moro 64, Capannori; Luccacarta, via Romana Est 140, Porcari; Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Catalani 14, Porcari
martedì, 21 aprile 2026, 08:56
E' in distribuzione il cinquantatresimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero Jacopo Coletta che ripercorre le sue stagioni nella Lucchese. Spazio anche a un lungo servizio sul Bcl, la squadra di basket della città che sta dando vita a...
martedì, 10 febbraio 2026, 09:07
E' in distribuzione il cinquantaduesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese che ospita una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero che ripercorre le sue stagioni nella Lucchese. Spazio anche a un lungo servizio su un altro Pera, ovvero Riccardo, il campione del mondo di automobilismo lucchese e a un dettagliato...
martedì, 9 dicembre 2025, 14:24
E' in distribuzione il cinquantunesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il tecnico rossonero Sergio Pirozzi che parla di sé. Spazio anche a un lungo servizio su Le Mura Spring, la squadra di basket femminile che si sta facendo...
giovedì, 25 settembre 2025, 11:27
E' in distribuzione il cinquantesimo numero del periodico di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con l'ex rossonero Elica Chianese e a uno speciale sulla Virtus Lucca che festeggia i 50 anni di attività. Dove trovarla