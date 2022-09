Lucchese-Imolese: 3-1 L'esordio al Porta Elisa è felice

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 4 settembre 2022, 16:22

Tutto nel primo tempo, non basta uno splendido pallonetto di Rizzo Pinna che aveva riportato la gara in parità, dopo il vantaggio dei padroni di casa: decide un rigore di Lanini, con i rossoneri che tengono comunque il campo, ma che non trovano modo di rendersi pericolosi in tutta la...

domenica, 1 maggio 2022, 19:33

I rossoneri protagonisti nella gara play off non trovano il gol vittoria nonostante una bella bella e le occasioni per Tumbarello, Corsinelli e Nanni. I padroni di casa centrano una traversa e si assicurano il passaggio del turno con un gol in pieno recupero

sabato, 23 aprile 2022, 19:27

scoppiettante al Porta Elisa con i rossoneri che alla fine si aggiudicano altri tre punti che regalano l'ottavo posto finale e il play off con il Gubbio. Vantaggio di Collodel, pareggio di Di Massimo poi in gol anche Ubaldi e Ruggiero, gli arancioni accorciano con Folprecht

giovedì, 14 aprile 2022, 22:58

I rossoneri vincono a Grosseto che retrocede in Serie D cogliendo tre punti fondamentali per l'ingresso nei play off: doppio vantaggio con Belloni su punizione poi chiude i conti Minala su rigore. Lucchese ai play off matematicamente