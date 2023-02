Lucchese-Vis Pesaro: 3-0 Finalmente i tre punti

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 12 febbraio 2023, 16:29

La Lucchese offre una prestazione sconcertante sotto gli occhi del neoproprietario Bulgarella, per la prima volta al Porta Elisa: ospiti che vanno sul doppio vantaggio grazie a errori imbarazzanti della difesa di casa, nella ripresa accorcia Bruzzaniti, ma i marchigiani chiudono il match

sabato, 4 febbraio 2023, 16:24

Rossoneri che in vantaggio con un gol di Panico nella ripresa colpiscono una traversa con Bruzzanit e vengono raggiunti su rigore dai sardi. Espulso Merletti. Padroni di casa che colgono due pali nel finale

martedì, 31 gennaio 2023, 22:52

Incredibile gara con una quantità infinita di occasioni che finisce però a reti bianche. Occasione a raffica per Rizzo Pinna, Panico, Bianchimano, Tiritiello e Mastalli, ma anche gli ospiti danno molto lavoro a Cucchietti

sabato, 28 gennaio 2023, 19:31

Ancora una volta la Lucchese getta al vento la vittoria: i rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Mastalli sprecano complessivamente almeno cinque occasioni e subiscono il pari in avvio di ripresa nell'unica occasione per i romagnoli