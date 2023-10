Rimini-Lucchese: 2-0 Nuova pesante sconfitta per i rossoneri

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 22 ottobre 2023, 20:19

Gucher illude i rossoneri in avvio, ma gli abruzzesi, grazie anche a due rigori e soprattutto l'espulsione di Tiritiello quando la squadra di Gorgone era in vantaggio, la ribaltano e vincono con un punteggio largo

mercoledì, 11 ottobre 2023, 16:55

I rossoneri nella ripresa della partita interrotta nel settembre scorso non riescono a mantenere il vantaggio e subiscono il pari nell'unica occasione degli estensi. Guadagni e Russo vicini al gol, ma alla fine è un pari amaro con un gol annullato per fuorigioco più che dubbio

lunedì, 9 ottobre 2023, 15:59

Niente da fare per i rossoneri che nonostante un buon inizio, una traversa con Gucher e occasioni con Cangianiello e Russo, esce sconfitta in casa della capolista che segna un gol per tempo e resta a punteggio pieno

sabato, 30 settembre 2023, 18:01

La sblocca Russo servito da Fedato che difende palla in area ed appoggia al compagno che si inserisce. Raddoppio di Magnaghi con un tap-in vincente sull'indecisione di Tonti. Nel finale del tempo il Pineto reagisce colpendo un palo. Tris calato da Guadagni a metà della ripresa