Pineto-Lucchese: 0-0 Esordio da un punto

domenica, 28 aprile 2024, 21:55

I rossoneri chiudono il modesto campionato con un pari a reti bianche contro i dorici che trovano così la salvezza senza dover passare dai playout. Occasioni nella ripresa per Yeboah e Russo

domenica, 21 aprile 2024, 18:19

In una partita praticamente senza tiri in porta, decide nella ripresa un rigore di Finotto. Rossoneri mai pericolosi, sfumano i playoff e i playout sono eslcusi solo per il numero di punti dalla penultima. Espulso Gorgone

domenica, 14 aprile 2024, 15:55

Sconfitta che arriva al quinto minuto di recupero, dopo che pochi minuti prima Chiorra aveva parato un rigore. Vantaggio dei rossoneri nel primo tempo, i padroni di casa pareggiano subito e poi la ribaltano all'ultimo soffio

lunedì, 8 aprile 2024, 22:55

Pari che serve più agli ospiti: i rossoneri sbagliano un rigore nel primo tempo con Rizzo Pinna, poi nonostante i tentativi offensivi vanno sotto ma trovano la forza di raggiungere il pari con Yeboah allo scadere