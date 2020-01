L'evento



Geppi Cucciari gratuita per i Soci di Banca di Pescia e Cascina. Come prenotare

martedì, 7 gennaio 2020, 14:46

I Soci di Banca di Pescia e Cascina possono prenotare fino a due biglietti omaggio per lo spettacolo che si terrà alla Città del Teatro di Cascina il prossimo venerdì 17 gennaio alle ore 21: Perfetta con Geppi Cucciari.

L’iscrizione all’evento potrà essere effettuata inviando una mail a eventi@bpc.bcc.it così da consentire la prenotazione. I biglietti verranno distribuiti fino ad esaurimento disponibilità. Sarà attribuito un codice identificativo per il ritiro dei biglietti il giorno della manifestazione direttamente in teatro.

La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Sul palco interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. La durata dello spettacolo è di un’ora e venti minuti.