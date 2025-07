L'evento



Successo della scuola di pesca e del Trofeo Cherubino 2025

martedì, 15 luglio 2025, 15:00

. L'iniziativa prevedeva teoria e pratica sull'arte del pescare ed è culminata con un esame disputando una vera gara nel lago principale dei Laghi Isola Bassa Carlo Chines di Lammari e denominata Trofeo Cherubino. In ben 59 tra ragazzi e ragazze vi hanno preso parte imparando, grazie alla scuola di pesca, come montare le lenze, usare le esche adatte in vari tipi di pesca, legature degli ami, piombature, il modo di pescare e soprattutto il rispetto dell'ambiente e dei pesci, insomma i primi segreti di questo sport. "Anche quest'anno è stata una settimana impegnativa – afferma Oriano Ercolini della Lenza Sant'Alessio – intensa, ma di grande soddisfazione, sia nostra che dei ragazzi scesi poi sul campo di gara a mettere in atto quanto imparato. Quello che ci fa più piacere è che abbiamo ricevuto anche tanti giudizi positivi sia dai genitori che dai nonni che hanno accompagnato questi pescatori in erba. Inoltre in molti ci hanno chiesto di sviluppare altre iniziative del genere proprio perché i ragazzi si sono detti entusiasti a continuare a praticare di più questo sport. Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che ci sostengono per andare avanti con questa scuola in particolare gli sponsor ufficiali: la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Banca di Pescia e Cascina, Escavazione Francesco Fontana per le risorse, la Veret canne da pesca per i premi per tutti i nostri piccoli pescatori, UniCoopFirenze per il rinfresco a fine gara, la Misericordia di Marlia per il servizio ambulanza". La giornata finale è stata una vera festa con la partecipazione di tutti i 57 (due assenti) allievi che assieme ai genitori, insegnanti e curiosi hanno simpaticamente affollato le rive del lago principale lammarese. I neo pescatori hanno dato vera dimostrazione di aver imparato molto soprattutto con discrete catture anche di buona taglia con oltre i 300 chilogrammi di pescato complessivo.

Questi i podi delle diverse categorie, partendo dai più piccoli nati dal 2015/2018 pulcini: 1° Flavio Fiori con 12.850 grammi, 2° Antonio Rinaldi 12.750, 3° Maicol Obbligato 11.500; categoria 2011/2014 juniores: 1° Andrea Nencini 12.700 grammi, 2° G.Maria Ciompi 12.050, 3° Alessandro Del Chiaro 11.300; categoria femminile: 1° Adelina Delry 8.700 grammi, 2° Giulietta Di Giulio 6.650, 3° Aurora Bertelli 2.200, sono stati inoltre assegnati due premi speciali al pescatore più piccolo: Enea Menicucci e al pesce più grosso: Ascanio Rago con una preda di 5.050 grammi. Tutti i partecipanti sono stati premiati dall'assessora alle politiche educative e sociali del Comune di Capannori Silvia Sarti la quale si è congratulata con la Società Lenza S. Alessio per questa bella iniziativa intrapresa negli anni e l'impegno non facile con la quale viene ottimamente realizzata e mantenuta viva. <<L'appuntamento è per il prossimo anno – conclude Oriano Ercolini – e nonostante le difficoltà di vario genere ci teniamo a ripeterci, perché i ragazzi sono il futuro per poter continuare questo sport e noi pescatori con i capelli grigi o bianchi proveremo ad insegnarli i trucchi affinché si appassionino ancora di più e per un vero ricambio generazionale>>.