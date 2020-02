L'evento



A Teatro con la Banca di Pescia e Cascina

sabato, 29 febbraio 2020, 08:33

Dal 2 al 4 marzo i Soci di Banca di Pescia e Cascina potranno prenotare fino a due biglietti omaggio per gli spettacoli che si terranno al Teatro Pacini a Pescia, La Città del Teatro e della Cultura a Cascina, il Teatro del Giglio a Lucca.

L’iscrizione allo spettacolo prescelto potrà essere effettuata inviando una mail a eventi@bpc.bcc.it così da consentire la prenotazione. Sarà attribuito un codice identificativo per il ritiro dei biglietti il giorno della manifestazione direttamente in teatro. Nel caso in cui il numero delle prenotazioni dovesse superare il numero dei biglietti messi a disposizione dai Teatri, la Banca procederà per estrazione.

Il programma completo e le modalità di prenotazione sono pubblicate sul sito www.bancadipesciaecascina.it nella sezione Per i Soci. Gli spettacoli clou sono “Parlami d’amore” con Nathalie Caldonazzo sabato 14 marzo al Teatro Pacini a Pescia e “Si nota all'imbrunire” con Silvio Orlando giovedì 19 marzo alla Città del Teatro e della Cultura a Cascina”.