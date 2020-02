L'evento



Grande successo i Campionati Regionali FIGHT1 della Toscana

giovedì, 13 febbraio 2020, 07:53

Grande successo per i Campionati Regionali FIGHT1 della Toscana, organizzati con grande professionalità presso il Palazzetto dello Sport di Lucca da un pool composto da sette delle migliori società toscane iscritte da anni a FIGHT1, tutte vantano ottimi atleti ma soprattutto un curriculum storico e di tradizioni che ne certificano senz’altro l’alto livello che occupano nel panorama nazionale.

ll Campionato Regionale ha fatto registrare numeri di assoluto spessore, con oltre 160 iscritti e circa 80 match fra contatto pieno e leggero, con fcr, muay thai ed mma protagoniste sulle due aree di gara allestite per l’occasione. Spazio anche per la premiazione di uno dei più forti fighter toscani ossia Francesco Cosmi, ancora giovane ma già protagonista nei galà più titolati di FIGHT1, premiato dal suo maestro Cristiano Lenzi.

Davvero ottimi i risultati per gli atleti della scuderia Profight 1 & Fitness di Lucca. Asia Fiaschi ha vinto nella categoria -50 kg conquistando il titolo di campionessa toscana e qualificandosi per i campionati Italiani, così come Francesca Vitrano nella categoria -45Kg e come Daniela Ghezz nella categoria -60 Kg.

Tra gli uomini, Roberto Lazzari ha vinto nella categoria + 80Kg conquistando il titolo di campione toscano e qualificandosi anche lui per i campionati Italiani. Secondo posto per Francesco Preziuso nella categoria -80Kg, che si qualifica comunque ai campionati italiani come Daniel Barbi che ottiene il terzo posto, quarto posto per Stefano Gelli.