Inaugura il Bar Viceversa

giovedì, 6 febbraio 2020, 15:53

Sabato dalle ore 16:30 si terrà l inaugurazione del.nuovo bar VICEVERSA a San Marco in via jacopo della quercia 350, rilevando la vecchia proprietà "alibabar". Giacomo Tosi e Chiara Fabbri di 27 e 25 anni intraprendono questa avventura molto difficile con i tempi che corrono in Italia e con tutte le difficoltà burocratiche del caso, ma comunque con grande voglia determinazione e dedizione per soddisfare ogni cliente.

"Il sogno di avere qualcosa di nostro e non dipendere più da nessuno sarà una grande soddisfazione –spiegano – da lunedì sarà possibile venire a fare ottime colazioni pranzi freddi e molto altro. Orario? Dalle 7 la mattina alle 8 la sera".