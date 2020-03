L'evento



Raccolta della Curva Ovest: superati 10mila euro!

venerdì, 13 marzo 2020, 16:19

Tremila euro solo da stamani, in una corsa che non conosce soste: la raccolta fondi indetta dalla Curva Ovest a favore del reparto di Terapia Intensiva del San Luca ha superato quota 10000 euro a 48 ore dal suo inizio. Un risultato straordinario, che sta maturando grazie al contributo di centinaia di persone e associazioni come l'Asd Volley Barga che ha donato oltre 1000 euro. Ecco come contribuire: https://www.gofundme.com/f/1xatzljjlc

Dietro la raccolta fondi della Curva Ovest si sta davvero muovendo un mondo, con tantissimi giocatori, ex e attuali, che stanno registrando video per dare una spinta a donare e con altre persone della città che stanno facendo altrettanto, avviando una catena benefica straordinari. Offerte sono arrivate anche da Portsmoth, la città inglese i cui tifosi sono i strettissimo contatto con quelli rossoneri. Ieri, intanto, i tifosi hanno donato a parte, sempre al San Luca, due termometri timpanici che sono di difficile reperibilitò in questo momento e hanno aperto una pagina Facebook (Curva Ovest Per La Lotta Al Coronavirus) dove trovare tutte le informazioni.

"Vi siamo veramente grati – si legge sul profilo Facebook dedicato alla raccolta – non avevamo dubbi sulla vostra generosità. Ma la raccolta ragazzi NON SI FERMA, va avanti, siamo riusciti ad avere un contatto con un dottore dell'ospedale che ci ha spiegato che le necessità che hanno sono molteplici ed impellenti, perciò seguiremo le richieste che ci faranno direttamente loro e le esaudiremo man mano, aggiornandovi, come abbiamo fatto anche ieri. Quindi CONTINUATE A DONARE PER FAVORE, lo ripetiamo purtroppo siamo in emergenza sanitaria. E allora dobbiamo fare di tutto di più! Perciò donate, fate donare e condividete la raccolta. Avanti Lucca! Avanti Italia! Curva Ovest Lucca".