L'evento



Arrivano i tordelli a domicilio della Trattoria da Gigi

giovedì, 23 aprile 2020, 09:39

Michele Tambellini, noto imprenditore lucchese che gestisce da quasi 20 anni la storica insegna della ristorazione cittadina, oltre al caffè Santa Zita, Dante & Gentucca pizzeria a taglio in via Fillungo e Bonturo Pizzeria Astrusa che aprirà in piazza S.Frediano nel fondo dello storico Foto Alcide, comunica la decisione di iniziare nei prossimi giorni la consegna a domicilio ma in una maniera particolare.

"Sappiamo che nulla può sostituire in questo momento il piacere che i nostri clienti vivono sedendosi ai nostri tavoli. Per molti di loro che vengono assiduamente, Gigi è una seconda casa. Ma nell'attesa di poter riaprire in presenza, abbiamo deciso di restare comunque vicini con un servizio diverso dal solito ma in pieno stile Gigi", dice Tambellini.

Continua Carmine Mariniello, volto e anima di Gigi: "L'idea ci è venuta proprio dalle tante telefonate ricevute dai nostri affezionati amici e clienti in questo mese e mezzo che ci chiedevano di far arrivare i nostri piatti a domicilio. Ma il delivery non garantisce la stessa esperienza di Gigi e quindi abbiamo deciso per una alternativa".

Da Gigi sarà quindi possibile ordinare soltanto un piatto, simbolo della tradizione lucchese e cavallo di battaglia della trattoria ossia i Tordelli fatti in casa che verranno portati a domicilio, con consegna gratuita, durante tutto il giorno e su prenotazione. Però con una regola essenziale: “ i tortelli saranno crudi!! "Basterà cuocerli e accompagnarli al nostro ragù che ed ecco che un pezzetto di Gigi sarà sulle tavole lucchesi", spiega Carmine alias “Gigi”

Per info e prenotazioni +39 339 5009167